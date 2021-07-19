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ЕС окажет финпомощь странам Восточного партнерства на 2,3 млрд евро

19.07.2021 16:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Программа Восточного партнерства является тем локомотивом, который способствует экономическому росту и благосостоянию Грузии, Украины и Молдовы, ЕС окажет им беспрецедентную помощь. Об этом заявил в понедельник на открывшейся в Батуми международной конференции президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Хочу сделать акцент на будущее наше сотрудничество и сообщить, что мы окажем беспрецедентную финансовую помощь странам Восточного партнерства в размере 2,3 миллиарда евро, что даст возможность мобилизовать еще 17 миллиардов евро", - сказал Мишель.

При этом он отметил, что в странах Восточного партнерства должны продолжаться демократические реформы.

Он также сообщил, что в декабре этого года состоится очередной саммит Восточного партнерства.

 
 
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Программа Восточного партнерства является тем локомотивом, который способствует экономическому росту и благосостоянию Грузии, Украины и Молдовы, ЕС окажет им...
 
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