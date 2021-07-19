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Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Столинском районе

19.07.2021 16:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. По факту смертельного ДТП с гибелью двух человек в Столинском районе возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

Как сообщалось, трагедия произошла ночью 18 июля вблизи агрогородка Федоры. Автомобиль Hyundai под управлением 31-летнего водителя ехал по автодороге Р6 Ивацевичи - Пинск - Столин. По данным следствия, примерно в 3.30 мужчина не справился с управлением на закруглении дороги, машина вылетела в кювет и оказалась в мелиоративном канале. В результате ДТП водитель автомобиля и 33-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, 37-летний пассажир госпитализирован с телесными повреждениями.

С привлечением специалистов УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертных исследований.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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В результате ДТП водитель автомобиля и 33-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия, 37-летний пассажир госпитализирован с телесными...
 
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