Белорусы не верят, что рост цен удастся сдержать

Согласно данным Национального статистического комитета, в июне прирост потребительских цен в годовом выражении увеличился до 9,9%. В мае годовая инфляция была на уровне 9,4%.





«Ускорение годового роста цен во многом обусловлено принятыми решениями в области постоянно регулируемых цен (тарифов), ростом цен на рынке непродовольственных товаров, а также сохраняющимся давлением со стороны мировых цен на продовольствие (при этом, по оценке МАРТ, в июне годовой прирост мировых цен на продовольствие замедлился до 31,8%)», — говорится в сообщении , опубликованном на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ).

Наибольшее изменение цен наблюдалось на плодоовощном рынке: самый большой рост стоимости зафиксирован на импортные овощи — свеклу (+175%), картофель(+121,6%), морковь (+121,7%), капусту (+108,8%). При этом снизились цены на яблоки, бананы, огурцы и помидоры.

На мясо и мясопродукты цены выросли, по оценке МАРТ, до 10,2%, одежду — до 9,3%, автомобильное топливо — до 12%, пассажирский транспорт — до 18,1%. Существенно подорожали за полгода стройматериалы и лекарства.

Эксперты Евразийского банка развития прогнозируют , что годовая инфляция в Беларуси в ближайшие месяцы с высокой вероятностью останется выше 9% годовых.

На ускорение роста цен в стране продолжают оказывать воздействие внешние факторы, отмечают в ЕАБР. Это повышение стоимости сырьевых товаров в мире, затруднения в цепочках поставок и увеличение инфляции в России.

В базовом сценарии ЕАБР ожидает сохранения годовой инфляции выше 9% на протяжении большей части текущего года и ее замедления до 8,7% в декабре.

При этом, напомним, согласно правительственной среднесрочной программе развития на 2021—2023 годы, в этом году инфляция должна составить 5,5%.

В росте цен виновато административное регулирование?

По оценкам потребителей, реальный рост цен значительно превышает официальные цифры. Как показал недавний опрос Нацбанка, ощущаемый уровень инфляции в июне составил 14,6%, более половины опрошенных (57,4%) заявили, что цены выросли «очень сильно».

По мнению академического директора экономического центра BEROC Катерины Борнуковой, потребители чаще всего обращают внимание на изменение стоимости тех продуктов, которые покупают постоянно или с определенной периодичность. При этом не замечают, что какие-то товары и услуги не дорожают, а некоторые даже дешевеют, поэтому и оценивают инфляцию выше, чем она есть на самом деле, отметила эксперт в комментарии для Naviny.by.

Говоря о причинах высокой инфляции, аналитик отмечает не столько монетарную политику, которую принято обычно обвинять, сколько административное регулирование цен, которое пытается проводить МАРТ.

«Мы знаем кучу анекдотичных примеров, когда цены повышали на всякий случай, чтобы покрыть будущие риски, когда надо будет каким-то образом повысить цены, а повысить их вроде как нельзя из-за регулирования», — сказала Борнукова.

На экономическую ситуацию в целом, считает эксперт, повлиял и политический кризис.

«Предпринимательство воспринимается как рискованная деятельность, и эти риски закладываются, условно говоря, в прибыль. Нельзя исключать также сокращения конкуренции, что также ведет к росту цен», — считает она.

По прогнозам аналитика, годовая инфляция будет падать. «Это произойдет по двум причинам. Во-первых, это сезонность. Мы уже видим, что цены на какие-то продовольственные товары начинают потихоньку снижаться. Кроме того, думается, что ковидный взрыв цен также прекратится, в том числе на энергоносители», — предположила она.

Борнукова также обратила внимание на то, что сейчас мы сравниваем цены с первым полугодием прошлого года, поэтому те цены нам кажутся низкими, а рост цен, соответственно, очень высоким.

«Но как только мы будем сдвигаться на другой период сравнения, инфляция начнет потихоньку уменьшаться, — пояснила эксперт. — Конечно, 5% мы не выполним, но, возможно, к концу года инфляция может снизиться до 7-8%».

Самосбывающееся пророчество

В Беларуси ранее неоднократно складывалась ситуация с ростом цен гораздо серьезнее нынешней, а стабилизировать положение удавалось во многом за счет того, что Нацбанк получал кредит доверия на корректировку монетарной политики.

Однако в условиях политического кризиса Национальный банк теряет некоторую самостоятельность в принятии решений. По крайней мере, такое ощущение складывается в обществе. «Доверие к этому государственному институту постепенно теряется», — отметил в комментарии для Naviny.by старший научный сотрудник экономического центра BEROC Лев Львовский.

«Кроме того, нельзя исключать возможность раскручивания инфляции по сценарию так называемого самосбывающегося пророчества, когда инфляционные ожидания у населения выше реальных. Люди считают, что всё будет быстро дорожать, поэтому они активнее тратят деньги, а продавцы в ответ на возросший спрос поднимают цены, и тогда действительно получается вот такая высокая инфляция», — отметил аналитик BEROC.

Бороться с таким ожиданиями очень сложно, считает эксперт. Для этого существует много разных методов, но все они, по его словам, так или иначе «крутятся вокруг стабильности системы, авторитета Нацбанка и информатизации экономического сообщества и населения».

«Важно доносить планы Нацбанка, чтобы люди понимали его действия, чтобы экономические агенты друг другу доверяли, но с эти у нас возникают проблемы», — резюмировал Лев Львовский.

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