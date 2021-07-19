Одиннадцать фигурантов дела об участии в «радикальных» телеграм-чатах приговорены к лишению свободы от пяти до девяти лет

Суд Заводского района Минска 19 июля вынес приговор 11 мужчинам, обвиняемым в участии в телеграм-чатах «радикальной направленности» и намерении повредить или уничтожить три киоска «Табакерка».



Фото: СК

Как сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», 23-летний Артем Косаковский, 37-летний Дмитрий Ластовский и 31-летний Дмитрий Жебуртович приговорены к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Их судили по ч. 1 ст. 13 (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 293 (участие в массовых беспорядках) Уголовного кодекса, передает БелаПАН .

Павел Недбайло (40 лет), Ростислав Стефанович (33 года), Евгений Пропольский (26 лет), Александр Резник (23 года), Сергей Плонис (48 лет), Артем Мицук (20 лет) и Александр Юрчик (возраст неизвестен) осуждены на восемь лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Такой приговор вынесен путем частичного сложения наказаний: по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК прокурор просил назначить пять лет лишения свободы, по ч. 1 ст. 13 и ч. 3 ст. 218 (умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества) — семь лет.

38-летний Юрий Белько осужден на девять лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Прокурор просил назначить ему пять лет лишения свободы по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293, семь — по ч. 1 ст. 13 и ч. 3 ст. 218, пять лет без штрафа — по ч. 2 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) УК.

Дело рассмотрел судья Дмитрий Остапенко. Гособвинение представлял старший помощник прокурора Ленинского района Александр Романович.

Согласно обвинению, действия всех 11 участников дела подлежат квалификации как «подготовка к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти». Действия Пропольского, Мицука, Недбайло, Стефановича, Резника, Плониса, Юрчика и Белько квалифицированы, кроме того, как «подготовка к совершению общеопасным способом умышленного уничтожения имущества в особо крупном размере», действия Белько также — как «незаконная подготовка, хранение огнестрельного оружия, кроме охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, незаконное приобретение, хранение боеприпасов, кроме боеприпасов к охотничьему гладкоствольному оружию, а также незаконное приобретение составных частей огнестрельного оружия, кроме составных частей охотничьего гладкоствольного оружия».

Прокурор просил признать отягчающими обстоятельствами совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Фигуранты дела, за исключением Юрчика, признаны политзаключенными.