Чтобы тормоза не «кипели»: меняем тормозную жидкость правильно и вовремя

Тормозная система - это ключевой элемент активной безопасности на дороге. Вот почему она должна обслуживаться методично и регулярно, а не в последнюю минуту. Что именно подразумевает это обслуживание и как часто нужно его выполнять, чтобы тормоза не подвели в самый ответственный момент?

Тормозная жидкость – почему это важно

Ключевая составляющая безопасности тормозной системы – это тормозная жидкость. Именно она помогает превратить нажатие на педаль тормоза в силу, которая замедляет или останавливает автомобиль даже на самой большой скорости.

Именно от ее качества и состояния зависит, насколько безотказной будет работа тормозных колодок – а также других устройств, обеспечивающих безопасность автомобиля: противобуксовочной системы TCS, системы помощи при старте в гору, а также системы динамической стабилизации автомобиля ESP. Между тем, согласно статистике, каждый третий автомобиль передвигается с выработавшей свой ресурс тормозной жидкостью.

Самая большая опасность несвоевременной замены тормозной жидкости – риск образования так называемой «паровой пробки»: содержание воды в отработанной тормозной жидкости становится слишком высоким, и ее температура кипения снижается. Среди возможных последствий – более длительный ход педали тормоза, слабое торможение, а в худшем случае даже полный отказ тормозов.

И если о «паровой пробке» слышали многие, то вот о том, что тормозная жидкость - единственная смазочная жидкость в транспортном средстве, которая со временем разъедает и разрушает гидравлические компоненты, задумываются намного реже. Как и о том, что выгоднее и дешевле вовремя заменить тормозную жидкость, чем тратить во много раз большую сумму на ремонт или замену гидравлического блока. Специалисты Bosch рекомендуют менять тормозную жидкость каждые 2 года или каждые 30-40 000 км.

В зависимости от оснащения оборудования существует два различных метода замены тормозной жидкости. Если автомобиль не оснащен ESP ® или ASR, проводится стандартная прокачка тормозной системы. Если автомобиль оснащен системой ESP ® или ASR, важно использовать для прокачки специальный диагностический инструмент. Иначе часть отработанной жидкости останется в тормозной системе и испортит новую.

Как выбрать тормозную жидкость

Лучше всего обратиться к руководствам по техническому обслуживанию производителей. Но некоторые практические рекомендации мы все-таки можем привести.

Почти все современные автомобили работают с тормозными жидкостями на основе гликоля, известными как тормозные жидкости DOT. Есть и исключения, когда тормоза работают на гидравлических жидкостях. Поэтому проверьте, совместима ли ваша тормозная система с DOT.

Имеет значение и год выпуска автомобиля. Так, например, самая продаваемая на нашем рынке тормозная жидкость DOT 4 уже не соответствует текущим потребностям европейского рынка. Дело в том, что она подходит для автомобилей, оснащенных ABS первого поколения без ESP ®.

Но в ноябре 2014 года ESP ® стал обязательным в Евросоюзе. Так что если ваш автомобиль выпущен после этой даты, лучше использовать тормозную жидкость с низким уровнем вязкости (например, Bosch DOT4HP), которая подходит для первых поколений ESP ®.

Более высокая цифра в маркировке тормозной жидкости вовсе не означает, что сама жидкость лучше или современнее. В качестве примера можно привести DOT 5.1. Да, она действительно обеспечивает более высокий запас прочности, поскольку обладает более высокой температурой кипения по сравнению с DOT 4.

Но достигается это за счет высокой вязкости – а для автомобилей, оснащенных ESP ®, такой вариант не подходит. Эта тормозная жидкость предназначена для относительно тяжелых транспортных средств (малотоннажный транспорт, автомобили с прицепами, фургоны и т. д.).

Тем не менее, тормозные жидкости, совместимые с системой ESP ®, продолжают эволюционировать. Яркий пример – ENV6, новая разработка компании Bosch. ENV6 обладает высокими смазывающими характеристиками, входящими в перечень требований автопроизводителей к тормозным жидкостям. Выведенная на рынок автозапчастей в 2017 году, ENV6 превышает требования нового стандарта ISO DOT4 Class7 от июля 2020 года.

Она сочетает высокую температуру кипения с очень низкой вязкостью, поэтому идеально подходит для самых требовательных систем. Кроме того, интервал замены ENV6 составляет три года – на год больше, чем у стандартных жидкостей. Так что применение современных тормозных жидкостей оправдано не только с точки зрения их характеристик, но и с точки зрения экономии.

Но главным залогом безопасности по-прежнему остается ответственность автовладельца: лучше всего будет работать та тормозная система в которой вовремя меняют тормозную жидкость.