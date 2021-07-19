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В Минске охранник вывез из ресторана оборудование почти на Br40 тыс.

19.07.2021 17:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центрального РУВД столицы совместно с коллегами из ГУВД Мингорисполкома задержали 30-летнего минчанина, похитившего из ресторана оборудование, кухонный инвентарь, посуду и другие предметы на сумму более Br39 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В ходе разбирательства установлено, что мужчина работал охранником в столичном ресторане около двух лет. С января 2021 года во время ночных дежурств из подсобных помещений ресторана он вывез на арендованной автомашине посуду, кухонные принадлежности, дорогостоящее профессиональное оборудование, микшерный пульт и телевизор. К слову, минчанин соблюдал меры конспирации и удалял записи с камер видеонаблюдения ресторана, а через некоторое время после совершения хищения уволился и планировал переехать с семьей в Гродно", - рассказали в ГУВД.

Сотрудники ОБЭП задержали мужчину во время переезда. Часть похищенного имущества была обнаружена по новому месту жительства задержанного, остальное мужчина реализовал подруге своей супруги, которая в Гродно планировала открыть ресторан.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за совершение кражи в особо крупном размере.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сотрудники ОБЭП задержали мужчину во время переезда. Часть похищенного имущества была обнаружена по новому месту жительства задержанного, остальное мужчина...
 
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