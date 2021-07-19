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Минчанин получил срок за оскорбление правоохранителей из Могилевской области

19.07.2021 17:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Минчанин получил срок за оскорбление правоохранителей Могилевской области. Об этом сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.

В суде Ленинского района Могилева прошли судебные заседания по фактам публичного оскорбления правоохранителей. Приговор вынесен 38-летнему минчанину, который зимой 2020 года в Telegram-канале публично оскорбил четверых представителей власти: участкового ИДН из Бобруйска, бойца ОМОН УВД Могилевского облисполкома, участкового инспектора милиции Горецкого РОВД и сотрудника внутренних войск.

За содеянное мужчина понесет наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также он должен выплатить потерпевшим материальную компенсацию морального вреда.

Кроме того, осужден 46-летний житель Витебска. Мужчина ответит за негативные комментарии в одном из Telegram-каналов в адрес милиционера роты патрульно-постовой службы милиции УВД Бобруйского горисполкома. В отношении него вынесен приговор в виде ограничения свободы сроком на полтора года, отбывать который он будет в исправительном учреждении открытого типа.

По словам заместителя начальника управления по Могилевской области ГУСБ МВД Александра Слонимского, гражданам необходимо помнить, что за угрозы и оскорбления в адрес сотрудника милиции, распространяемые посредством виртуального пространства, предусмотрена реальная уголовная ответственность.-0-

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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За содеянное мужчина понесет наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также он должен...
 
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