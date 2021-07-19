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Под Борисовом таксиста насильно вывезли в лес и требовали деньги под угрозой поджога

19.07.2021 17:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таксиста насильно вывезли в лес и требовали деньги под угрозой поджога. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Вечером 4 июня в деревне Кищина Слобода под Борисовом двое мужчин и женщина ворвались в дом к 42-летнему таксисту: требовали $500, которые на днях он якобы получил от клиента. Хозяин все отрицал. Мужчину несколько раз ударили и вывезли на машине в лес, там продолжили вымогательство, угрожая поджечь его (облили горючей жидкостью). В какой-то момент таксист попытался убежать, но его догнали и устроили очную ставку с клиентом. Последний признался, что история с валютой - выдумка.

Выяснилось: накануне пассажир такси продал женщине из криминальной компании квартиру в Борисове, получив несколько тысяч долларов и домик в Кищиной Слободе. Позже покупательница должна была передать недостающую часть денег, однако вместо этого решила забрать у собственника задаток, чтобы тот его не пропил. Не желая лишиться валюты, мужчина выдумал историю с извозчиком.

Женщина не поверила и через несколько дней с тремя мужчинами вновь явилась к таксисту, требуя вернуть чужое. Дома оказалась супруга потерпевшего, которая пригрозила незнакомцам милицией. Завязалась потасовка. Хозяевам удалось позвать на помощь соседей. В итоге незваные гости уехали до прибытия правоохранителей.

По материалам проверки Борисовского РУВД следователи возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям, в том числе связанными с черным риелторством.-0-

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По материалам проверки Борисовского РУВД следователи возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Фигуранты проверяются на причастность к иным...
 
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