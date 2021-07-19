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Впервые женщина: Грибаускайте может стать генсеком НАТО - Politico
Источник материала: Партизан
Впервые в истории НАТО ее генсеком, веоятнее всего, станет женщина.
Новым генсеком НАТО через год может стать экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте или президент Эстонии Керсти Кальюлайд, мандат которой истекает уже в августе, сообщает Politico.
По данным источников издания, обсуждается, что впервые в истории НАТО ее генсеком должна стать женщина.
В то же время в штаб-квартире полагают, что в условиях продолжающегося противостояния с Россией пост должен занять политик из Восточной Европы — в качестве «важного сигнала» для Москвы.
Полномочия бывшего норвежского премьера Столтенберга на посту генсека НАТО истекают 30 сентября 2022 года
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Впервые в истории НАТО ее генсеком, веоятнее всего, станет женщина.
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