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Роналду может перейти во французский клуб

19.07.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Ювентус» рассматривает вариант с обменом своего нападающего Криштиану Роналду во французский клуб «ПСЖ».


Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на L'Équipe. По данным источника, в обратном направлении может отправиться аргентинский форвард Мауро Икарди.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 132 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 911 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Мауро Икарди выступает в составе «ПСЖ» с 2019 года. В составе французского клуба аргентинец сыграл 62 матча, в которых отличился 28 раз. За свою карьеру Икарди забил 168 мячей в 318 играх.

Икарди перешел в «ПСЖ» в 2019 году на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 80 млн.

Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает в 2022 году.

Transfermarkt оценивает Икарди в 40 миллионов евро, а Роналду — в 45 миллионов.

Ранее Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы.
 
 
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«Ювентус» рассматривает вариант с обменом своего нападающего Криштиану Роналду во французский клуб «ПСЖ».
 
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