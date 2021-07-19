Задержанных сотрудников «Нашей Нивы» подозревают в причинении имущественного ущерба

Главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович, руководитель отдела рекламы и маркетинга «НН» Андрей Скурко и главный редактор журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько задержаны на трое суток как подозреваемые в причинении имущественного ущерба без признаков хищения, сообщает телеграм-канал издания.





По данным «НН», родственникам Мартиновича и Скурко не сообщили, кому именно был нанесен ущерб, однако стала известна суть претензий в отношении Андрея Дынько. «Оплата за коммунальные услуги помещения, где собирались сотрудники, была по тарифам для физлиц, а нужно было платить по тарифам для юрлиц. Ущерб нанесен "Минэнерго", сумма 3,5 тысячи рублей», — сообщили в издании.

8 июля в редакции «Нашай Нівы», офисе бухгалтерии издания и дома у четырех сотрудников «НН» прошли обыски. Впоследствии все четверо были задержаны — это Егор Мартинович, Андрей Скурко, Андрей Дынько и главный бухгалтер Ольга Ракович. Последнюю освободили 16 июля.