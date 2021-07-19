ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержанных сотрудников «Нашей Нивы» подозревают в причинении имущественного ущерба

19.07.2021 17:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович, руководитель отдела рекламы и маркетинга «НН» Андрей Скурко и главный редактор журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько задержаны на трое суток как подозреваемые в причинении имущественного ущерба без признаков хищения, сообщает телеграм-канал издания.

Задержанных сотрудников «Нашей Нивы» подозревают в причинении имущественного ущерба

По данным «НН», родственникам Мартиновича и Скурко не сообщили, кому именно был нанесен ущерб, однако стала известна суть претензий в отношении Андрея Дынько. «Оплата за коммунальные услуги помещения, где собирались сотрудники, была по тарифам для физлиц, а нужно было платить по тарифам для юрлиц. Ущерб нанесен "Минэнерго", сумма 3,5 тысячи рублей», — сообщили в издании.

8 июля в редакции «Нашай Нівы», офисе бухгалтерии издания и дома у четырех сотрудников «НН» прошли обыски. Впоследствии все четверо были задержаны — это Егор Мартинович, Андрей Скурко, Андрей Дынько  и главный бухгалтер Ольга Ракович. Последнюю освободили 16 июля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович, руководитель отдела рекламы и маркетинга «НН» Андрей Скурко и главный редактор журнала «Наша гісторыя» Андрей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Деньги в банке: лучшим способом хранения сбережений беларусы считают наличную валюту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by