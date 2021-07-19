Власти арестовали счета Белорусского ПЕН-центра и других НГО, в которых прошли обыски

Арестован счет Белорусского ПЕН-центра и некоторых других НГО, в которых прошли обыски.





Как сообщила БелаПАН заместитель председателя ПЕН-центра Татьяна Нядбай, арест на счет был наложен 14 июля на основании решения Следственного комитета.

«С нами обходятся как с преступниками, но мы точно знаем, что ничего плохого не делали и не делаем. Что ж, время рассудит, надеемся, скоро. Мы будем продолжать свою работу, потому что делаем ее для Беларуси», — заявила она.

Об аресте счетов благотворительного проекта «Имена» сообщила его основательница Екатерина Синюк. «14 июля Следственным комитетом по непонятным для нас причинам был наложен арест на счета "Имен" (постановление об аресте было выдано 13 июля). Это значит, что мы не можем делать никакие платежи, в том числе переводить проектам средства, собранные на их работу. Но наш сайт работает, и ваши пожертвования продолжают поступать в пользу проектов на транзитный счет банка до момента снятия ареста», — написала она в «Фейсбуке».

По словам Синюк, сейчас юристы помогают составить ходатайство в Следственный комитет с просьбой разрешить перечислять деньги проектам «Имен», ведь без этой помощи проекты не смогут работать.

Кроме того, по сведениям БелаПАН, наложен арест на счета Фонда им. Льва Сапеги, правозащитной организации «Гендерные перспективы», Офиса европейской экспертизы и коммуникации. Во все эти организации 14 июля приходили с обысками.

Как сообщалось, 14 июля силовики произвели обыск по юридическому адресу Белорусского ПЕН-центра. У представителей ГУБОПиК было постановление на обыск, подписанное генпрокурором. Однако в связи с пандемией организация уже больше года работает в дистанционном режиме, поэтому по юридическому адресу никого из сотрудников не было. По словам Нядбай, силовики провели обыск в другой организации, у которой такой же юридический адрес, конфисковали всю технику, а сотрудники этой организации стали свидетелями. Вице-председателю, по ее словам, известно о возбуждении дела по ряду статей, в том числе ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 361-1, ст. 362 УК и других.

По информации правозащитников, в тот день в Минске и других городах во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» было проведено не менее 30 обысков в квартирах и офисах представителей НГО, задержано более 10 человек, среди которых представители правозащитного сообщества, общественные активисты.