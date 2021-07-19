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Владимир Астапенко: «Мы вправе ожидать, что санкционные меры неизбежно будут усиливаться»
19.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Когда начнут действовать введенные санкции и как обеспечить их эффективность.
Экс-посол в Аргентине Владимир Астапенко считает, что санкции США и ЕС,
— Я понимаю логику и американцев, и европейцев, когда они так долго и обстоятельно заходили на санкционную тему. Они хотели видеть какую-то обратную реакцию режима, — отметил дипломат в эфире
По словам Астапенко, белорусские власти продемонстрировали полное игнорирование всех своих международно-правовых обязательств.
— Они не считают себя связанными какими-то моральными или юридическими нормами и демонстрируют свое намерение продолжать внутренние репрессии, и по возможности противостоять введенным санкциям.
Стоит отметить, что объявленные санкции
И, я так понимаю, на фоне агрессивной риторики со стороны режима Лукашенко мы вправе ожидать, что санкционные меры
Он не исключает, что именно эти вопросы в том числе станут предметом обсуждения на встречах во время
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Когда начнут действовать введенные санкции и как обеспечить их эффективность.
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