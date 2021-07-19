Владимир Астапенко: «Мы вправе ожидать, что санкционные меры неизбежно будут усиливаться»

Источник материала: Салiдарнасць

Когда начнут действовать введенные санкции и как обеспечить их эффективность.





Экс-посол в Аргентине Владимир Астапенко считает, что санкции США и ЕС, принятые в июне , — только первые шаги в санкционной политике против режима Лукашенко.

— Я понимаю логику и американцев, и европейцев, когда они так долго и обстоятельно заходили на санкционную тему. Они хотели видеть какую-то обратную реакцию режима, — отметил дипломат в эфире Еврорадио . — Но сейчас мы понимаем, что в качестве реакции режим объявил по сути миграционную войну Европе и перешел на очень воинственную риторику.

По словам Астапенко, белорусские власти продемонстрировали полное игнорирование всех своих международно-правовых обязательств.

— Они не считают себя связанными какими-то моральными или юридическими нормами и демонстрируют свое намерение продолжать внутренние репрессии, и по возможности противостоять введенным санкциям.

Стоит отметить, что объявленные санкции на самом деле еще не работают . Их активное действие можно ожидать с начала следующего года. Но, я думаю, что сейчас уже и перед американцами, и перед европейцами стоят практические вопросы, как обеспечить эффективность уже принятых ограничительных мер, как добиться того, чтобы разными манипуляциями режим не смог уйти от этих санкций, как отследить все незаконные операции, которые направлены в обход санкций.

И, я так понимаю, на фоне агрессивной риторики со стороны режима Лукашенко мы вправе ожидать, что санкционные меры неизбежно будут усиливаться , — уверен дипломат.

Он не исключает, что именно эти вопросы в том числе станут предметом обсуждения на встречах во время визита в США Светланы Тихановской .