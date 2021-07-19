Обзор вдохновляющих книг по саморазвитию: где читать?

Стоит ли бросать все ради мечты, как приобрести новые навыки, уверенность в себе и подняться по карьерной лестнице? В сервисе МТС Книги мы сделали обзор мотивирующих книг по саморазвитию для тех, кому необходимо вдохновение для внутреннего преображения и достижения поставленных целей. Некоторые из книг можно не только читать, но и слушать.

«Лабиринт: искусство принимать решения» , Павел Мотыль

Научитесь правильно делать выбор вместе с международным экспертом по лидерству. Автор книги сформулировал 16 правил эффективного принятия решений, которые могут быть полезны в повседневной жизни и в экстремальных ситуациях. Советы подкреплены примерами из мира бизнеса, случаями из жизни астронавтов, альпинистов, военных и даже… мафиози.

«Бесполезная классика: Почему художественная литература лучше учебников по управлению» , Леонид Клейн

Казалось бы, чему могут научить современного человека творчество Толстого, Бальзака и Пушкина? На самом деле художественная литература — это концентрированный опыт человечества, а знаменитые писатели прошлого обладали деловыми навыками, которым могут позавидовать многие современные управленцы. На множестве ярких примеров и цитат книга блестяще показывает, как культура может стать ценным ресурсом для профессионального развития.

«Что бы сказал Ницше? Как великие философы решили бы ваши проблемы» , Маркус Уикс

Замечательная книга об основах философии, наполненная житейской мудростью. Нужно ли рассказать подруге, что ей изменяет парень? Стоит ли бросать работу в офисе ради мечты о карьере рок-звезды? Что делать, если партнер с головой ушел в компьютерные игры? На животрепещущие вопросы отвечают великие философы прошлого!

«Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» , Джеймс Клир

Попробуйте кардинально изменить свою жизнь с помощью множества крошечных изменений. Многие рекомендуют начинать с постановки глобальных целей, но Джеймс Клир предлагает идти другим путем. Опираясь на научные данные и опыт успешных людей, он развенчивает популярные мифы о привычках, мотивации и силе воли. Просто и понятно объясняет, как сделать хорошие привычки неизбежными и с их помощью извлекать пользу.

«Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» , Дейл Карнеги

Абсолютная классика селфхелпа с почти столетним стажем. За долгие годы этот величайший бестселлер помог тысячам знаменитых и просто успешных людей подняться на вершину успеха и славы. Улыбайтесь, проявляйте живой интерес к людям, не бойтесь признавать свою неправоту, не забывайте хвалить других: главные советы из этой книги не устареют никогда.

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