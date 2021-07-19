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Обзор вдохновляющих книг по саморазвитию: где читать?
Источник материала: БДГ
Стоит ли бросать все ради мечты, как приобрести новые навыки, уверенность в себе и подняться по карьерной лестнице? В сервисе МТС Книги мы сделали обзор мотивирующих книг по саморазвитию для тех, кому необходимо вдохновение для внутреннего преображения и достижения поставленных целей. Некоторые из книг можно не только читать, но и слушать.
Научитесь правильно делать выбор вместе с международным экспертом по лидерству. Автор книги сформулировал 16 правил эффективного принятия решений, которые могут быть полезны в повседневной жизни и в экстремальных ситуациях. Советы подкреплены примерами из мира бизнеса, случаями из жизни астронавтов, альпинистов, военных и даже… мафиози.
Казалось бы, чему могут научить современного человека творчество Толстого, Бальзака и Пушкина? На самом деле художественная литература — это концентрированный опыт человечества, а знаменитые писатели прошлого обладали деловыми навыками, которым могут позавидовать многие современные управленцы. На множестве ярких примеров и цитат книга блестяще показывает, как культура может стать ценным ресурсом для профессионального развития.
Замечательная книга об основах философии, наполненная житейской мудростью. Нужно ли рассказать подруге, что ей изменяет парень? Стоит ли бросать работу в офисе ради мечты о карьере рок-звезды? Что делать, если партнер с головой ушел в компьютерные игры? На животрепещущие вопросы отвечают великие философы прошлого!
Попробуйте кардинально изменить свою жизнь с помощью множества крошечных изменений. Многие рекомендуют начинать с постановки глобальных целей, но Джеймс Клир предлагает идти другим путем. Опираясь на научные данные и опыт успешных людей, он развенчивает популярные мифы о привычках, мотивации и силе воли. Просто и понятно объясняет, как сделать хорошие привычки неизбежными и с их помощью извлекать пользу.
Абсолютная классика селфхелпа с почти столетним стажем. За долгие годы этот величайший бестселлер помог тысячам знаменитых и просто успешных людей подняться на вершину успеха и славы. Улыбайтесь, проявляйте живой интерес к людям, не бойтесь признавать свою неправоту, не забывайте хвалить других: главные советы из этой книги не устареют никогда.
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Стоит ли бросать все ради мечты, как приобрести новые навыки, уверенность в себе и подняться по карьерной лестнице?
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