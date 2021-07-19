ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обзор вдохновляющих книг по саморазвитию: где читать?

19.07.2021 17:35 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Стоит ли бросать все ради мечты, как приобрести новые навыки, уверенность в себе и подняться по карьерной лестнице? В сервисе МТС Книги мы сделали обзор мотивирующих книг по саморазвитию для тех, кому необходимо вдохновение для внутреннего преображения и достижения поставленных целей. Некоторые из книг можно не только читать, но и слушать.

«Лабиринт: искусство принимать решения», Павел Мотыль

Научитесь правильно делать выбор вместе с международным экспертом по лидерству. Автор книги сформулировал 16 правил эффективного принятия решений, которые могут быть полезны в повседневной жизни и в экстремальных ситуациях. Советы подкреплены примерами из мира бизнеса, случаями из жизни астронавтов, альпинистов, военных и даже… мафиози.

«Бесполезная классика: Почему художественная литература лучше учебников по управлению», Леонид Клейн

Казалось бы, чему могут научить современного человека творчество Толстого, Бальзака и Пушкина? На самом деле художественная литература — это концентрированный опыт человечества, а знаменитые писатели прошлого обладали деловыми навыками, которым могут позавидовать многие современные управленцы. На множестве ярких примеров и цитат книга блестяще показывает, как культура может стать ценным ресурсом для профессионального развития.

«Что бы сказал Ницше? Как великие философы решили бы ваши проблемы», Маркус Уикс

Замечательная книга об основах философии, наполненная житейской мудростью. Нужно ли рассказать подруге, что ей изменяет парень? Стоит ли бросать работу в офисе ради мечты о карьере рок-звезды? Что делать, если партнер с головой ушел в компьютерные игры? На животрепещущие вопросы отвечают великие философы прошлого!

«Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих», Джеймс Клир

Попробуйте кардинально изменить свою жизнь с помощью множества крошечных изменений. Многие рекомендуют начинать с постановки глобальных целей, но Джеймс Клир предлагает идти другим путем. Опираясь на научные данные и опыт успешных людей, он развенчивает популярные мифы о привычках, мотивации и силе воли. Просто и понятно объясняет, как сделать хорошие привычки неизбежными и с их помощью извлекать пользу.

«Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», Дейл Карнеги

Абсолютная классика селфхелпа с почти столетним стажем. За долгие годы этот величайший бестселлер помог тысячам знаменитых и просто успешных людей подняться на вершину успеха и славы. Улыбайтесь, проявляйте живой интерес к людям, не бойтесь признавать свою неправоту, не забывайте хвалить других: главные советы из этой книги не устареют никогда.

МТС Книги — это электронная библиотека, в которой собрано более 1,5 млн электронных и аудиокниг на 16 языках. Мобильный трафик в сети МТС не тарифицируется. Читать и слушать книги можно онлайн и офлайн.

Получить доступ к библиотеке можно, набрав USSD *704#, на сайте book.mts.by или через приложение Bookmate. Стоимость подписки составляет 0,31 рубля в сутки. При первом подключении в течение 3 дней сервис предоставляется бесплатно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоит ли бросать все ради мечты, как приобрести новые навыки, уверенность в себе и подняться по карьерной лестнице?
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко о Литве: если хотите, чтобы мы вам помогали, не набрасывайте нам на шею петлю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by