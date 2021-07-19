Военный эксперт: Часть мер ЧП и ВП применяется без их введения

Эксперт сослался на недавние заявления заместителя госсекретаря Совбеза Владимира Арчакова, который сказал, что сегодня в Беларуси нет оснований для введения чрезвычайного, а тем более военного положения.





Егор Лебедок отметил:





thinktanks.by "Если посмотреть законодательство о чрезвычайном и военном положениях, а именно, о предпринимаемых в данных правовых режимах мерах ограничения (преостановлениях), то станет понятно, что значительная их часть применялась и применяется без введения ЧП или ВП, только преподносится под другим «соусом»", - цитирует эксперта





В качестве таких мер, которые были задействованы уже в августе прошедшего года, Егор Лебедок отметил следующие: ограничение доступа к интернет-ресурсам, сетевым изданиям, ограничение свободы средств массовой информации, приостановления действия разрешений на распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания, а также установление особого порядка аккредитации журналистов и порядка введения цензуры.





Также Егор Лебедок проанализировал текущее давление на некоммерческие, в том числе аналитические и экспертные организации.





В этой ситуации, считает эксперт, работает другая мера, свойственная для военного положения: "гражданам в период военного положения запрещается изготовление и распространение информации о государственных органах, ... о военном и экономическом состоянии Республики Беларусь, .. без разрешения уполномоченных должностных лиц органов..., выдаваемого в соответствии с законодательством, регулирующим вопросы военной цензуры".





Рассуждая о причинах примерения таких мер, Егор Лебедок написал:





"Частично это отработка задания Патрушева по пресечению деятельности НКО и СМИ. Но еще в свете сокращения официальных открытых данных по экономике и социуму в Беларуси (в частности, на Белстате), люди и центры с хорошей компетенцией смогут лучше оценить изменения в Конституции, например, по крупицам собрать правдивую картину происходящего и донести ее до людей, что не на руку пропаганде, поэтому они подлежат искоренению в первую очередь.





Норма эта рано или поздно затронет всех людей, понимающих что происходит в стране хотя бы на бытовом уровне и не боится об этом сказать (это понимание хочешь не хочешь будет нарастать)".