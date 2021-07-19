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Деньги в банке: лучшим способом хранения сбережений беларусы считают наличную валюту
Источник материала: Партизан
Понятия «выгодность способа хранения сбережений» и «безопасность способа хранения сбережений» часто воспринимаются как синонимичные.
Об этом свидетельствуют данные исследования сберегательного поведения, проведенного компанией SATIO.
По данным SATIO, наилучшими, то есть одновременно и выгодными, и безопасными способами хранения сбережений белорусы считают наличную валюту, жилую недвижимость и драгоценности.
А вот вложения средств в бизнес или создание стартапов воспринимаются как невыгодные и небезопасные.
По мнению авторов исследования, "это ставит под серьёзный вопрос перспективы внутренних инвестиций со стороны населения и развитие бизнеса в стране".
Еще один интересный вывод экспертов заключается в том, что в реальности люди далеко не всегда вкладывают деньги в инструменты, которые сами считают наиболее выгодными и безопасными.
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Понятия «выгодность способа хранения сбережений» и «безопасность способа хранения сбережений» часто воспринимаются как синонимичные.
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