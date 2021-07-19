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Вот и придумали: редакторов "Нашей Нивы" обвинили в... неуплате коммуналки
Источник материала: Партизан
Как сообщалось ранее, главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича подозревают "в нанесении имущественного ущерба без признаков расхищения" (ч. 2 ст. 216 УК).
Ранее Мартиновича задерживали на 10 суток по ч. 1 ст. 342 УК — "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". В итоге обвинение не предъявили, но и не освободили.
Следователь сообщил родственникам Егора Мартиновича, что тот задержан на 3 суток как подозреваемый по упомянутой 216-й статье. По ней же в изоляторе сейчас держат и руководителя отдела рекламы и маркетинга "Нашей Нивы" Андрея Скурко.
Также за решеткой по той же статье держат и главного редактора журнала "Наша гісторыя" Андрея Дынько.
За это грозит "химия" или колония на срок до 5 лет, сообщает телеграм-канал @nashaniva.
А сейчас уже стало известно, что смысл претензий в том, что оплата за коммунальные услуги помещения была по тарифам для физических лиц, а нужно было платить по тарифам для юридических лиц.
Ущерб, нанесенный "Минэнерго", оценили на сумму 3,5 тысячи рублей.
Правозащитники признали всех их политзаключенными.
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Как сообщалось ранее, главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича подозревают "в нанесении имущественного ущерба без признаков расхищения" (ч. 2 ст. 216 УК).
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