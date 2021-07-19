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«Чтобы эта ситуация не повторилась». В крипту Храма-памятника Всех Святых заложили капсулу с землёй Хиросимы и Нагасаки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Память о трагедии Хиросимы и Нагасаки увековечили в Беларуси. 19 июля в крипту Храма-памятника Всех Святых заложили капсулу с землей из этих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате ядерной бомбардировки в августе 1945 года в японских городах пострадали 250 000 человек. О жертвах неоправданной жестокости военного времени под сводами Всехсвятского храма прозвучала молитва.
Акция передачи земли – инициатива белорусского посольства в Японии, которую активно поддержали в Стране восходящего солнца. По словам протоиерея Федора Повного, капсула с пепельно-черной землей стала маленьким кирпичиком, положенным в основание фундамента мира, который должен строиться на доброй воле, а не преступлениях против человечности.
Крипта Храма Всех Святых – это хранилище памяти. Здесь собрана земля с мест захоронений воинов времен Великой Отечественной войны. Есть капсулы из стран Западной Европы и более 6 500 свертков, собранных по всей Беларуси.
Александр Гостев, директор Белорусского культурного центра духовного Возрождения:
События последних лет показывают, что традиционные устои в мире рушатся. В попытке навязать свое господство некоторые государства используют самые радикальные методы. Общий долг сейчас – хранить мир и благополучие.
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«Чтобы эта ситуация не повторилась». В крипту Храма-памятника Всех Святых заложили капсулу с землёй Хиросимы и Нагасаки
Новости Беларуси. Память о трагедии Хиросимы и Нагасаки увековечили в Беларуси. 19 июля в крипту Храма-памятника Всех Святых заложили капсулу с землей из этих мест,...
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