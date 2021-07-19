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Протоиерей Фёдор Повный о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки: белорусам понятна боль японцев
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Память о трагедии Хиросимы и Нагасаки увековечили в Беларуси. 19 июля в крипту Храма-памятника Всех Святых заложили капсулу с землей из этих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате ядерной бомбардировки в августе 1945 года в японских городах пострадали 250 000 человек. О жертвах неоправданной жестокости военного времени под сводами Всехсвятского храма прозвучала молитва.
Протоиерей Федор Повный, настоятель Храма-памятника Всех Святых:
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Новости Беларуси. Память о трагедии Хиросимы и Нагасаки увековечили в Беларуси. 19 июля в крипту Храма-памятника Всех Святых заложили капсулу с землей из этих мест,...
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