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Обладатель двух государственных премий. Умер белорусский композитор Андрей Мдивани

19.07.2021 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ушел из жизни народный артист Беларуси Андрей Мдивани. Автор многочисленных симфоний, концертов, хоровых и вокальных циклов – он стал настоящей легендой белорусской музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обладатель двух государственных премий. Умер белорусский композитор Андрей Мдивани

Его первыми произведениями были пьесы для фортепиано и даже опера по Бомарше. Мдивани – выходец из семьи грузинских интеллигентов: дед был юристом, отец – преподавателем русского языка.

Именно в семье распознали талант мальчика и отдали в музыкальную школу. Затем был Смоленск, где Андрей поступил в музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение. После – белорусская консерватория. За успехи в области музыкального искусства талантливый композитор получил две государственные премии. Одна из них – за балет «Страсти (Рогнеда)», поставленный на сцене Большого.

Обладатель двух государственных премий. Умер белорусский композитор Андрей Мдивани

Мдивани также лауреат специальной премии Президента за оперу «Маленький принц». Александр Лукашенко 19 июля направил соболезнование родным и близким народного артиста. Похоронят Андрея Мдивани на Восточном кладбище Минска. Там же в среду 21 июля состоится прощание.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ушел из жизни народный артист Беларуси Андрей Мдивани. Автор многочисленных симфоний, концертов, хоровых и вокальных циклов – он стал настоящей...
 
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