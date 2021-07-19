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Правительство Афганистана и талибы договорились продолжать мирные переговоры
Источник материала: СТВ
Новости Афганистана. Спорные результаты межафганской встречи. Представители правительства Афганистана и талибы договорились продолжать мирные переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако в вопросе прекращения огня на время мусульманского праздника и освобождения пленных компромисса достичь не удалось.
Двухдневная встреча противоборствующих сторон состоялась в Дохе. Политическая ситуация в Афганистане крайне напряженная. По некоторым данным, под контролем талибов уже до 70 % территории страны. Боевики начали наращивать темпы наступления на фоне вывода из Афганистана американских войск. Страну уже покинуло более 90 % военных.
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Новости Афганистана. Спорные результаты межафганской встречи. Представители правительства Афганистана и талибы договорились продолжать мирные переговоры,...
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