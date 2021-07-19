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Александр Лукашенко в интервью Sky News Arabia: мы понимали, что рано или поздно эти санкции против нас будут введены
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чтобы по-настоящему бороться с нелегальной миграцией, Литве нужно начать с себя. Об этом 19 июля заявил Александр Лукашенко в интервью крупнейшему информационному телеканалу Ближнего Востока и Северной Африки – Sky News Arabia, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С Александром Лукашенко пообщался главный редактор новостей канала. Имад аль-Атраш приехал в Минск, чтобы из первых уст узнать мнение и позицию нашего Президента по ряду резонансных тем и событий. В их числе ситуация с экстренной посадкой самолета Ryanair в мае и последовавшие за этим санкции. Александр Лукашенко также прокомментировал их влияние на белорусскую экономику.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко в интервью Sky News Arabia: мы понимали, что рано или поздно эти санкции против нас будут введены
Новости Беларуси. Чтобы по-настоящему бороться с нелегальной миграцией, Литве нужно начать с себя. Об этом 19 июля заявил Александр Лукашенко в интервью крупнейшему...
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