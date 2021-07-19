«Это калька с российской идеи обнуления сроков»

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На прошлой неделе на сайте «Круглого стола демократических сил» был опубликован проект обновленной Конституции. Вот что думают об этом документе аналитики Андрей Елисеев и Сергей Чалый.

Конституционная комиссия в составе 36 человек была учреждена в середине марта. К середине апреля, по информации из официальных источников, «от граждан, организаций, общественных объединений, ряда политических партий» поступило более 300 предложений только по изменению избирательной системы и проведению референдума.

До 1 августа текст документа должен попасть на стол к правителю Беларуси, затем планируется еще одно заседание с участием Александра Лукашенко, а дальше обновленный проект Конституции будет вынесен на референдум.

«Филин» продолжает собирать мнения и оценки экспертов относительно предложенных поправок и изменений в Основной закон страны.

«Три в одном: президент, глава Совбеза и глава президиума ВНС»

Помимо малозначимых и формально демократических предложений (вроде возвращения к двум срокам президентства) после изучения документа напрашиваются три важных вывода, отмечает политолог, основатель исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев.

– Как и предполагалось, для Лукашенко учреждается дополнительный конституционный статус в рамках Всебелорусского народного собрания. Суть ВНС в том, чтобы фактически стоять над всей политической системой, а не быть ее частью.

На внеочередных собраниях ВНС может принимать различные обязательные для всех прочих госорганов решения. Лукашенко при этом получает своеобразный статус «лидера нации» в центральноазиатском исполнении.

По мнению аналитика, идея с новым номинальным президентом (из числа наиболее лояльных лиц типа Натальи Кочановой или Владимира Андрейченко) «пусть и не вычеркнута полностью, но весьма маловероятна»:

– Приоритетный план заключается в том, чтобы сохранить для Лукашенко и должность президента, и создать новый конституционный статус (глава Президиума ВНС).

То есть три в одном: президент, глава Совбеза и глава Президиума ВНС. Естественно, все предыдущие президентские сроки со вступлением в силу новой конституции обнуляются.

С точки зрения полноценного династического транзита, пишет Андрей Елисеев, черновой вариант конституции «оставляет недосказанность».

– Не хватает политической сценки в двух актах, которая позволила бы внести коррективы, а именно:

– либо увеличить продолжительность президентских сроков с 5 лет до 6-7, а также не повысить, а снизить возрастной ценз для президентства (30 лет вместо 40);

– либо предоставить ВНС право менять не только второстепенные, но и основные статьи конституции без проведения референдума.

«Аналог российского «обнуления»

Экономист Сергей Чалый в эфире Еврорадио отметил: в целом не очень понятно, «кому писали Конституцию и, главное, для какого времени».

– Когда Лукашенко впервые попросил написать несколько вариантов Конституции, где были бы ограничены полномочия президента, было бы больше прав у правительства и парламента? Это было обращение к народу и Нацсобранию в 2019 году.

И если бы этот проект появился до предвыборной кампании, то, в принципе, многие сказали бы, что это неплохой вариант. Он действительно кажется более либеральным по сравнению с тем, что есть сейчас.

Понятно, что он довольно половинчат и не очень-то сильно ограничивает полномочия действующего президента. Не очень понятны механизмы, как работают противовесы президентской власти в виде невнятного ВНС, которое вроде как и обладает правом сместить с должности президента…. Убираются, наконец, президентские декреты, но «мы же все прекрасно понимаем», что не только в декретах дело – у нас и указы в правоприменительной практике считаются выше законов. И контроль премьера над правительством все равно ограничен, и так далее.

Думаю, что здесь, скорее, работает «русский вариант». Это калька ровно с теми же идеями, которые были опробованы на изменениях российской Конституции. Давайте, например, пропишем такие очевидные вещи, что семья – это союз мужчины и женщины. И все это сделано даже не для того, чтобы не поменять структуру власти – якобы Лукашенко может уйти и, например, возглавить ВНС, по-прежнему контролируя все командные высоты. Мне кажется, все гораздо проще. Это слегка подслащенная пилюля в виде аналога российского «обнуления».





Рисунок Сергея Елкина, DW

Я не вижу в этой Конституции желания Лукашенко ни усиливать какие-то органы, кроме себя, ни готовить «под себя» какую-то структуру. Это какие-то косметические изменения, где главным скорее будет то самое «обнуление».

Как попытку возврата «в прежние времена» экономист оценил и отдельные нововведения в Основной закон страны. Например, указанная в статье 21 обязанность граждан – «Каждый должен проявлять социальную ответственность, своим трудом или иными формами общественно полезной деятельности вносить посильный вклад в осуществление задач государства и общества», – по мнению аналитика, означает не то чтобы закрепление крепостного права, а, скорее, приравнивание «тунеядства» к преступлению:

– Творческим людям придется, видимо, как это было в советские времена, работать либо кочегаром, либо сторожем. Как пел Борис Гребенщиков, «поколение дворников и сторожей». Эта фраза, непонятная многим, именно про то, что творческим людям, чтобы не попасть под преследование за тунеядство, приходилось наниматься на низкооплачиваемые работы.

Думаю, планируется возврат к этим практикам. То бишь, не государство должно вам, а вы изначально, по факту своего гражданства, должны государству. Это давняя мысль, Лукашенко уже многократно ее высказывал. Например, во время празднования 3 июля он говорил, какие у нас прекрасные граждане, которые «подставили плечо» государству.

Для любого развитого общества на Западе слышать подобное просто безумно, потому что – кто, как не государство, должен помогать своим гражданам? А у нас сначала граждане делали добровольно то, за что их похвалил Лукашенко, а теперь планируется, видимо, обязать их так делать.

Впрочем, напомним, предложенный проект еще не прошел утверждения самого Лукашенко – вполне возможно, что он будет забракован, как предыдущие попытки. Или, что также вероятно, предложенные изменения сведутся в итоге к «косметическому ремонту», либо его видимости, там, где нужен ремонт капитальный.