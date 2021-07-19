Грабеж! С 20 июля снова дорожает бензин









Стоимость 1 литра бензина:





АИ-92-К5-Евро - 1 рубль 92 копейки,

АИ-95-К5-Евро - 2 рубля 2 копейки,

АИ-98-К5-Евро - 2 рубля 24 копейки,

ДТ - 2 рубля 2 копейки.





Это уже 22-ое(!) изменение цен на топливо в этом году!





Последний раз цена на топливо увеличивалась 13 июля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.







