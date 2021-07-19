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Грабеж! С 20 июля снова дорожает бензин
Источник материала: Партизан
С 20 июля снова увеличатся на 1 копейку цены на дизтопливо и бензин, сообщает "Белнефтехим".
Стоимость 1 литра бензина:
АИ-92-К5-Евро - 1 рубль 92 копейки,
АИ-95-К5-Евро - 2 рубля 2 копейки,
АИ-98-К5-Евро - 2 рубля 24 копейки,
ДТ - 2 рубля 2 копейки.
Это уже 22-ое(!) изменение цен на топливо в этом году!
Последний раз цена на топливо увеличивалась 13 июля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.
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С 20 июля снова увеличатся на 1 копейку цены на дизтопливо и бензин, сообщает "Белнефтехим".
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