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Перестал открываться сайт 21vek.by
Источник материала: Партизан
Сайт интернет-магазина 21vek.by не открывается в Беларуси и за ее пределами.
В данный момент, сайт онлайн-гипермаркета 21vek.by не открывается ни в Беларуси, ни за границей.
В компании говорят, что «похоже на DoS-атаку».
Как уже сообщалось,
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Сайт интернет-магазина 21vek.by не открывается в Беларуси и за ее пределами.
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