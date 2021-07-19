В Гродно легковушка сбила велосипедиста

Источник материала: БелТА

19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка сбила не спешившегося перед пересечением дороги велосипедиста. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 14.00 на проспекте Лебедева. Велосипедист двигался по тротуару и пересекал выезд от строительного магазина, по которому в это же время ехал "Ниссан".

"Как указали оба участника, они внимательно смотрели на дорогу, но все же по какой-то причине друг друга не увидели. Велосипедист ударился в переднее правое крыло автомобиля, в результате чего практически сделал сальто через капот", - рассказали в ГАИ. 43-летнему мужчине оказывали медицинскую помощь.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Устанавливается степень вины каждого из участников ДТП.-0-