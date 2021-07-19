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Белорусские пограничники выявили три группы незаконных мигрантов из Литвы

19.07.2021 18:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники выявили три группы незаконных мигрантов, которые перешли границу со стороны Литвы. Причины нарушения государственного рубежа удивили даже пограничников. Об этом БЕЛТА сообщили в ГПК.

Утром 18 июля военнослужащие заставы "Геранены" Лидского погранотряда обнаружили признаки незаконного пересечения государственной границы со стороны Литвы. В результате поисковых мероприятий белорусские пограничники задержали 14 граждан Ирака с документами, подтверждающими личности. На следующий день на этом же участке выявлены еще 7 неизвестных, которые представились гражданами Ирака, а в населенном пункте Клевица еще 5 человек - беременная женщина в шоковом состоянии, для которой немедленно была вызвана скорая помощь, два ребенка и двое мужчин. В настоящий момент здоровью женщины ничего не угрожает.

"Нарушители из второй группы мигрантов рассказали, что в Литве находились в лагере для беженцев. По словам граждан Ирака, сотрудники Службы охраны государственной границы при МВД Литвы вызывали их на допрос и принуждали давать показания о подкупе белорусских пограничников за помощь в нарушении границы. При этом задержанных не кормили, не давали пить, а "беседа" сопровождалась ударами телескопической дубинкой, о чем свидетельствуют ссадины и кровоподтеки на различных частях тела иностранцев. Сразу после допроса, как пояснили иракцы, правоохранители привезли их к государственной границе и под угрозой применения оружия заставили уйти на территорию Беларуси", - отметили в ГПК.

Один из задержанных третьей группы также заявил, что все пятеро являются гражданами Ирака. На территории Литвы они были остановлены вооруженными людьми в камуфлированной форме. Нарушители отдали им свои паспорта, но те не стали проверять документы, а порвали и выбросили их. Затем граждан Ирака с применением физического насилия выдворили с территории Литвы в Беларусь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские пограничники выявили три группы незаконных мигрантов, которые перешли границу со стороны Литвы. Причины нарушения государственного рубежа удивили...
 
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