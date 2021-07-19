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Как избавиться от синдрома «сухого глаза»? Советует врач-офтальмолог

19.07.2021 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сухой воздух – серьезная проблема для глаз. В жару люди чаще жалуются на раздражение и жжение, рассказали в программе «Плюс-минус».

Чем помочь в этом случае, подскажет наш эксперт.

Как избавиться от синдрома «сухого глаза»? Советует врач-офтальмолог

Наталья Никитина, врач-офтальмолог, заведующая отделением Городского офтальмологического консультативно-диагностического центра:
Синдром «сухого глаза» может быть вызван длительной работой за компьютером, элементарной сухостью воздуха в помещении, особенно когда это осенне-зимний период, работают отопительные приборы и редко проветривается помещение, а также сейчас, летом. Синдром «сухого глаза» может быть вызван долгим пребыванием на солнце.

Как избавиться от синдрома «сухого глаза»? Советует врач-офтальмолог

Обязателен прием слезозаменяющих и увлажняющих капель. Ну и устранить причину. Если это компьютер, то обязательно каждые 20 минут нужно посмотреть в сторону от экрана, обязательно поморгать. Если это воздействие солнечного света, обязательна широкополая шляпа. Где-то в тени вам надо присесть, если у вас уже есть такие жалобы. Если это вопрос в воздухе, если это работа кондиционеров, каких-то обогревающих приборов в помещении, обязательно проветривание, увлажнение воздуха.

 
 
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Сухой воздух – серьезная проблема для глаз. В жару люди чаще жалуются на раздражение и жжение, рассказали в программе «Плюс-минус». Чем помочь в этом случае,...
 
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