|
Как избавиться от синдрома «сухого глаза»? Советует врач-офтальмолог
Источник материала: СТВ
Сухой воздух – серьезная проблема для глаз. В жару люди чаще жалуются на раздражение и жжение, рассказали в программе
Наталья Никитина, врач-офтальмолог, заведующая отделением Городского офтальмологического консультативно-диагностического центра:
Обязателен прием слезозаменяющих и увлажняющих капель. Ну и устранить причину. Если это компьютер, то обязательно каждые 20 минут нужно посмотреть в сторону от экрана, обязательно поморгать. Если это воздействие солнечного света, обязательна широкополая шляпа. Где-то в тени вам надо присесть, если у вас уже есть такие жалобы. Если это вопрос в воздухе, если это работа кондиционеров, каких-то обогревающих приборов в помещении, обязательно проветривание, увлажнение воздуха.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сухой воздух – серьезная проблема для глаз. В жару люди чаще жалуются на раздражение и жжение, рассказали в программе «Плюс-минус». Чем помочь в этом случае,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)