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Во Франции из-за распространения коронавируса могут вернуть комендантский час

19.07.2021 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Великобритании отменили большинство карантинных ограничений. С этого дня носить маски и соблюдать социальную дистанцию – не обязательно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции из-за распространения коронавируса могут вернуть комендантский час

Разрешается собираться большими компаниями, возобновили работу ночные клубы. В Шотландии и Уэльсе при этом некоторые меры оставили в силе. Стоит отметить, что ограничения смягчили на фоне всплеска заражений в Соединенном Королевстве. За сутки более 47,5 тысячи случаев.

Во Франции из-за распространения коронавируса могут вернуть комендантский час

Во Франции тем временем из-за ухудшения эпидобстановки могут вернуть комендантский час. Вновь вводят ограничения и в Израиле. С 21-ого числа участвовать в массовых мероприятиях смогут лишь те, кто получил прививку от COVID-19, переболел или получил отрицательный тест. Решение принято в связи с распространением в стране дельта-штамма вируса.

 
 
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В Великобритании отменили большинство карантинных ограничений. С этого дня носить маски и соблюдать социальную дистанцию – не обязательно, сообщили в программе...
 
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