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«Рептилоиды вернулись»: появившаяся без штанов Пугачева вызвала оторопь

19.07.2021 18:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Рептилоиды вернулись»: появившаяся без штанов Пугачева вызвала оторопь
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Рустам Солнцев нередко находит и публикует самые неожиданные фото знаменитостей. На этот раз ему удалось удивить всех.

В личном блоге звезды "Дома-2" в Инстаграме появилось архивное черно-белое фото. На кадре запечатлена женщина, невероятно похожая на Аллу Пугачеву. Снимок получился крайне интимным: светловолосая красавица с пышной шевелюрой одета лишь в темную рубашку с поясом и кожаными элементами. Образ дополнен сверкающим жакетом, а брюки на даме отсутствуют вовсе, обнажая стройные ноги.

"Сочно", – подписал Рустам Солнцев.

Судя по всему, он совершенно уверен, что на кадре именно Примадонна отечественной эстрады. Он даже отметил официальный аккаунт Аллы Борисовны на снимке. Сама знаменитость пока никак не прокомментировала ситуацию, но в комментариях разгорелся целый скандал.


Многие пользователи поддержали Рустама. Они отметили, что на фотографии точно запечатлена Алла Пугачева, но снимок проявлен не совсем качественно, из-за чего и могли возникнуть вопросы, сообщает РИА ФАН.

"Это Пугачева. Просто отфотошопили", "Она. Молодая и естественная", "Борисовна", "Алла огонь", "На фото Пугачева, просто пытались проявить покачественнее и намутили это", "Оригинал есть в Сети", – указали они.


Другие же вовсе не согласились с собеседниками.

"Какая Пугачева! Рептилоиды вернулись", "Вы что, никакая не Алла", "Зачем чужое лицо приделали", "У Аллы нос другой", "На Азизу похожа", "Нет, это не Пугачева", "И близко не Пугачева. Алла Борисовна никогда так не одевалась", – возмутились комментаторы.
 
 
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