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С 20 июля снова дорожает автомобильное топливо
Источник материала: UDF
Фото: mrganso, pixabay.com
С 20 июля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 92 копейки, АИ-95-К5-Евро — 2 рубля 2 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 24 копейки, ДТ — 2 рубля 2 копейки.
В концерне отметили, что с учетом произведенной корректировки рост цен с начала 2021 года составит 12 процентов.
Это двадцать второе изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 13 июля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.
Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.
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Рост цен с начала 2021 года уже составит 12 процентов.
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