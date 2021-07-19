Источник материала: UDF



Фото: mrganso, pixabay.com

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 20 июля снова дорожает автомобильное топливо Рост цен с начала 2021 года уже составит 12 процентов.

С 20 июля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 92 копейки, АИ-95-К5-Евро — 2 рубля 2 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 24 копейки, ДТ — 2 рубля 2 копейки.В концерне отметили, что с учетом произведенной корректировки рост цен с начала 2021 года составит 12 процентов.Это двадцать второе изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 13 июля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.