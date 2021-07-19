ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С 20 июля снова дорожает автомобильное топливо

19.07.2021 18:37 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

С 20 июля снова дорожает автомобильное топливо
Фото: mrganso, pixabay.com
С 20 июля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 20 июля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 92 копейки, АИ-95-К5-Евро — 2 рубля 2 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 24 копейки, ДТ — 2 рубля 2 копейки.

В концерне отметили, что с учетом произведенной корректировки рост цен с начала 2021 года составит 12 процентов.

Это двадцать второе изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 13 июля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рост цен с начала 2021 года уже составит 12 процентов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как избавиться от синдрома «сухого глаза»? Советует врач-офтальмолог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by