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Готовим кусты к следующему урожаю. Как ухаживать за малиной после того, как собрали ягоды?

19.07.2021 18:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Поспела малина. Самое время собирать урожай вкусной и полезной ягоды. В период созревания урожая не забывайте хорошо поливать кустарники, рассказали в программе «Плюс-минус».

Готовим кусты к следующему урожаю. Как ухаживать за малиной после того, как собрали ягоды?

После сбора ягод во второй половине лета и начале осени малиннику требуется много сил для того, чтобы заложить цветочные почки на следующий год и накопить питательные вещества для зимовки. Опытные дачники советуют подкормить кусты и не тянуть с обрезкой отплодоносивших побегов.

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Поспела малина. Самое время собирать урожай вкусной и полезной ягоды. В период созревания урожая не забывайте хорошо поливать кустарники, рассказали в...
 
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