|
Готовим кусты к следующему урожаю. Как ухаживать за малиной после того, как собрали ягоды?
Источник материала: СТВ
Поспела малина. Самое время собирать урожай вкусной и полезной ягоды. В период созревания урожая не забывайте хорошо поливать кустарники, рассказали в программе
После сбора ягод во второй половине лета и начале осени малиннику требуется много сил для того, чтобы заложить цветочные почки на следующий год и накопить питательные вещества для зимовки. Опытные дачники советуют подкормить кусты и не тянуть с обрезкой отплодоносивших побегов.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поспела малина. Самое время собирать урожай вкусной и полезной ягоды. В период созревания урожая не забывайте хорошо поливать кустарники, рассказали в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)