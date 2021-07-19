«Это ненормально» — смотрите, как белорусы хранят сбережения

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта Race-expo.ru

«Даже самые продвинутые с точки зрения финансовой грамотности белорусы предпочитают хранить деньги в наличной валюте. Это аномальная ситуация, которая отражает уровень недоверия людей к банковской системе», — отмечает тенденцию на банковском рынке Евгений Краснянский, управляющий маркетинговой компании SATIO. Специально для «Про бизнес» эксперт прокомментировал главные выводы исследования , посвященного сберегательному поведению белорусов.

Евгений Краснянский

Управляющий SATIO, ассоциированный партнер CIVITTA

— Для анализа сберегательного поведения белорусов в апреле 2021 года мы опросили 977 человек на предмет их отношения к сбережениям. Структура выборки соответствует структуре городского населения Беларуси в возрасте от 20 до 64 лет по полу, возрасту и региону.

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Предоставлено компанией SATIO

По результатам опроса выяснилось, что 73% белорусов стараются делать сбережения в какой-нибудь форме, чаще в относительно простой и ликвидной — наличные деньги либо банковская карта.

Треть белорусов придерживаются «эффективной стратегии трат», то есть сначала откладывают деньги, а оставшуюся сумму тратят. Еще треть — реализуют стратегию «остаточного сбережения», откладывая деньги после всех необходимых трат. И оставшиеся белорусы тратят все, что зарабатывают.

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Фото предоставлено компанией Satio

Что интересно, сберегать чаще стремятся люди младшего возраста, хотя логично, что их доходы ниже. Возможно, это связано с тем, что молодым людям просто не на что тратить деньги. А когда человек взрослеет и обзаводится семьей, у него появляются и новые статьи расходов. Кредиты на авто/квартиру, траты на детей зачастую не оставляют возможностей сберегать.

Вот как сегодня выглядит портрет «белоруса сберегающего»:

Живет в столице либо в среднем или крупном городе

Возраст — 20−24 года

У него более высокий уровень образования.

Как белорусы предпочитают сберегать деньги

Выбор конкретного вида сбережений связан с его ликвидностью. В контексте Беларуси ожидаемо, что наличные и безналичные деньги остаются самыми популярными способами. Сохранять доходы в наличной валюте стремятся 45% опрошенных, этот вариант лидирует с большим отрывом.

Среди других относительно распространенных способов хранения сбережений — рубли на карточке (28%) и в наличной форме (25%), а также валюта на карточке (14%). Валютные (14%) и рублевые вклады (10%) существенно проигрывают описанным выше вариантам.

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Фото предоставлено компанией Satio

Для белорусов понятия «выгодность способа хранения сбережений» и «безопасность способа хранения сбережений» часто синонимичны. При этом реальное поведение людей может быть не связано с их собственным восприятием выгодности/безопасности инструмента. Мы видим, что белорусы по-прежнему сберегают деньги в рублях, хотя считают это не самым безопасным и выгодным вариантом.

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Фото предоставлено компанией Satio

Лучшими (наиболее выгодными и безопасными) способами сбережений белорусы сегодня считают наличную валюту, жилую недвижимость и драгоценности, но последние две категории не так популярны в связи с их высокой стоимостью.

Также исследование показало, что белорусы практически не вкладывают деньги в коммерческую недвижимость, ценные бумаги, криптовалюты и не играют на валютных рынках.

А бизнес и стартапы воспринимаются сегодня как один из самых невыгодных и небезопасных способов сбережений.

В принципе вложения в бизнес/стартапы не могут и не должны быть популярными. В противном случае это признак нездоровой ситуации, приближающегося «пузыря». Условно говоря, когда множество людей начинает думать: «Хм, а не вложиться ли мне в акции? А не вложиться ли мне в стартап? Не купить ли биткоины?», это на самом деле плохо. На любом рынке людей, которых привлекают нетрадиционные финансовые инструменты, не должно быть много.

Другой вопрос: много — это сколько? Интерес к вложениям в бизнес на уровне 2% — это нормальная ситуация или неблагополучная с точки зрения внутренних инвестиций в экономику? Аналогичных зарубежных исследований по сопоставимым странам мы не нашли, поэтому выводы делать сложно.

«Банковские скептики» и «сторонники классики»

В зависимости от отношения к различным способам сбережений можно выделить «сторонников классики» — тех, кто лояльнее относится к сбережению во вкладах, наличных и на банковской карточке, а также «банковских скептиков» — тех, кто готов вкладывать деньги в криптовалюту, недвижимость, драгоценности, предметы искусства. Соотношение получилось таким: в Беларуси 61% сторонников классики и 39% банковских скептиков.

Гипотетически преобладание в Беларуси сторонников классики связано с общим уровнем финансовой грамотности: многие не смогли дать оценку тем или иным способам сбережений, то есть не имеют мнения об отдельных инструментах. Особенно интересно, что банковские скептики хуже оценивают бизнес и стартап как способ сбережения, но чуть чаще сторонников классики занимаются ими.

В то же время главный способ сбережения и у тех, и у других — наличная валюта. В целом же скептики более склонны к валюте, сторонники классики — к рублям. Также скептики более охотно покупают драгоценности и вкладываются в жилую недвижимость.



Фото предоставлено компанией Satio

Валюту в «наличке» хранят даже самые продвинутые белорусы

Мы проанализировали связь сберегательного поведения жителей Беларуси с социально-демографическими характеристиками. Выяснилось, что женщины лучше относятся к сбережениям в рублях и жилой недвижимости, а мужчины — к криптовалюте, драгоценностям и предметам искусства. Жителям постарше ближе вложения в жилую недвижимость, а помладше — в коммерческую.

Значительные различия обнаруживаются у людей с низким и высоким уровнем образования. Жители Беларуси со средним общим образованием чаще других считают привлекательным хранение наличных рублей, рублей на карточке и приобретение ценных бумаг.

Но особенно интересным в рамках этого исследования оказалось мнение минчан и людей с высоким доходом: ожидалось, что они будут благосклонны к разным финансовым инструментам, но в реальности это не так. Такие белорусы лучше всех оценивают наличную валюту как инструмент сбережения.

Ситуация, когда финансово грамотные люди сохраняют сбережения в виде наличной валюты, нетипична.

Я бы даже сказал, что это аномальная ситуация. Обычно такое поведение характерно для наименее финансово грамотной части населения, ведь наличные деньги — это неправильный способ сбережения, такие накопления не приносят дополнительный доход.

Интерес самых продвинутых белорусов к валюте, причем в наличной форме, — это показатель недоверия к нашей банковской системе и гарантиям государства.

Что в этой ситуации может сделать бизнес

Исследование показало, что банковские инструменты белорусами сегодня воспринимаются, мягко говоря, не очень адекватно. Логично предположить, что при нормализации ситуации в Беларуси (экономической/политической) деньги, которые сейчас белорусы сохраняют в наличной валюте, будут вовлечены в экономику. И за счет отложенного спроса нас может ждать быстрый рост. В каком виде и когда ситуация нормализуется, это открытый вопрос.



Фото с сайта Forbes.com

Но уже сейчас, как мне кажется, в финансовом секторе есть потенциал для роста. Если игроки финансового рынка сумеют убедить людей в том, что тот или иной способ вложения денег является выгодным и безопасным, в этом направлении могут быть большие перспективы. Главное, за что стоит побороться, — это уровень доверия людей.

Также в текущей ситуации может выиграть бизнес, который предложит белорусам возможность инвестировать деньги за рубежом — в недвижимость, ценные бумаги или любой другой финансовый инструмент, который не является традиционным и не связан с инвестициями внутри страны. К сожалению, эти деньги не будут работать на нашу экономику, но как минимум они не будут спрятаны «под матрас».

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