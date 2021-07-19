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Лукашенко заявил, что заранее готовился к санкциям

19.07.2021 18:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь ожидала введения санкций и готовилась к ним, заявил Александр Лукашенко 19 июля в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Лукашенко заявил, что заранее готовился к санкциям

«Конечно, санкции — дело неприятное для любой страны. Я этого не скрываю. Но мы понимали, что рано или поздно эти санкции против нас будут введены. Против наших отдельных людей (там полторы или две сотни настоящих патриотов нашей страны), которые руководят страной, защищают ее, и против основных наших предприятий. Для чего? Для того, чтобы разрушить экономику. Мы этого ожидали и готовились к этому», — заявил Лукашенко в интервью, видеофрагменты которого разместил телеграм-канал «Пул Первого».

По его словам, экономика страны «с начала этого года демонстрирует стабильный рост». «За первое полугодие этого года прирост валового внутреннего продукта в Беларуси составил примерно 3,5%. Это больше, чем мы планировали в прошлом году», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь всегда стремилась развивать торгово-экономические отношения с различными странами. «Они ввели санкции против наших предприятий, но продукцию этих белорусских предприятий они давно на свой рынок не пускают. Вот и вся демократия, и международная торговля. Поэтому мы сотрудничали и с вашим регионом, с Центральной Азией. Но главный наш партнер — это Россия», — сказал Лукашенко.

«Потому мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому. Но пока — плюс 3,5% ВВП», — заметил он.

 

 

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Беларусь ожидала введения санкций и готовилась к ним, заявил Александр Лукашенко 19 июля в интервью телеканалу Sky News Arabia.
 
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