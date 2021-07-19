Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. К чему приведут поправки в Конституцию?

15 июля проект поправок в Конституции от власти был опубликован на сайте организации «Круглый стол демократических сил». Изучение текста документа свидетельствует о высоком уровне юридической подготовки.

Общая оценка

Поправок в Конституцию достаточно много, включая новые статьи и даже главы. Можно говорить о новой редакции Конституции в количестве 139 статей. Однако при этом суть Конституции, как и действующей системы власти, не меняется. Беларусь остается президентской республикой, хотя полномочия президента в определенной мере ограничиваются. Однако их остается немало (28 пунктов вместо прежних 30). Президент остается главнокомандующим, назначает высшее командование Вооруженных сил. Он будет формировать и возглавлять Совет безопасности.

Среди заметных новшеств — появление новых органов власти: Всебелорусского народного собрания и Уполномоченного по правам человека. Первый объединяет весь депутатский корпус страны; второй — назначается президентом «с предварительного согласия Совета Республики сроком на пять лет».

Все остальное — «мелочи», которые не изменяют политическую систему. Изменятся только кадры, поскольку новая редакция Конституции «обнуляет» сроки полномочий. Интрига будет состоять в том, кто станет новым президентом и как у него сложатся отношения со «старым» президентом.

Что в «основах»?

Разработчики внесли некоторые поправки в преамбулу и в раздел I «Основы конституционного строя». Так, в преамбуле появились ни к чему не обязывающие словосочетания: «сохранение национальной самобытности и суверенитета», «культурные и духовные традиции», «независимость и процветание Республики Беларусь».

В разделе I разработчики украсили статью 7 нормой о том, что Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие по всей территории Республики Беларусь. Однако особенностью нашей действительности является то, что Конституция у нас вообще не имеет силы и не действует ни прямо, ни криво. Можно ли надеяться, что после такой записи ситуация неожиданным образом изменится?

В статье 15 Конституции, согласно которой на государство возлагается ответственность за сохранение историко-культурного и духовного наследия, разработчики решили сделать запись о сохранении исторической памяти о подвиге белорусского народа при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны. Какое регулирующее воздействие будут оказывать эти слова на общество?

Знаковые поправки внесены в статью 18 о принципах внешней политики белорусского государства. Вместо нормы «Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным» разработчики предлагают текст с иным содержанием. Сначала они «разбираются» со словом «нейтральным», добавив к нему текст: «… и исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств». Что касается безъядерной зоны, то вместо ее предлагается записать: «Республика Беларусь развивает атомную энергетику в мирных целях…».

Получается, что разработчики нашли замену сакральным словам, определяющим особенность международного статуса Беларуси. В результате не останется ни нейтралитета, ни безъядерной зоны.

Что обещают «личности»?

Ряд уточнений предлагается внести в раздел II, где речь идет о правах, свободах и обязанностях граждан.

Так, в статье 21, которая провозглашает обеспечение прав и свобод граждан высшей целью государства, предлагается поправка, согласно которой «каждый должен проявлять социальную ответственность, своим трудом (…) вносить посильный вклад в осуществление задач государства и общества». Другими словами, исподволь вводится обязанность граждан трудиться на «родное государство».

Корректировке подверглась статья 23 Конституции, которая предусматривала ограничение прав и свобод граждан в некоторых случаях. Вместо действующей редакции предлагается новый текст: «Ограничение прав и свобод личности должно быть справедливым, соразмерным конституционно значимым интересам и необходимым для их обеспечения в демократическом государстве».

Как говорится, красиво по форме, но непонятно по существу. Эта непонятность может использоваться правоохранительными органами в своих интересах, что превращает важную конституционную норму в фикцию.

Еще одна поправка внесена в статью 28, которая закрепляет право каждого на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь. В частности, предлагается дописать, что «государство охраняет тайну персональных данных каждого…».

Такое уточнение наводит на мысль, что государство в лице его «силовых структур» обладает базой данных на каждого гражданина: от его доходов и до анализов мочи.

В статье 32 в качестве заботы о семье и детях предлагается дописать, что родители должны, среди прочего, готовить детей к общественно полезному труду.

Разработчики предлагают включить новую статью 32-1 о развитии молодежи. При этом предлагается реализовать ее потенциал в интересах всего общества. В статье отмечается, что о развитии молодежи следует принять специальный закон.

В статье 36, которая закрепляет право на свободу объединений, предлагается включить норму о праве граждан на создание политических партий и иных общественных объединений. Партии и иные объединения должны создаваться и действовать в соответствии с законом. Тем самым, право предоставляется, но под строгим контролем.

В статье 45 о праве граждан на охрану здоровья в дополнительной норме подчеркивается обязанность каждого принимать меры «…по сохранению, укреплению и восстановлению собственного здоровья».

Интересно, как эта норма будет реализовываться на практике? Может перестанут платить по больничным листам или введут запрет на продажу алкоголя в выходные дни?

Разработчики решили проявить заботу о пожилых людях, для чего предлагают предоставить «…с учетом трудового вклада и общественно полезной деятельности соответствующее пенсионное обеспечение для достойного уровня жизни».

Это как? Может повысить пенсии или производить перерасчеты пенсий для работающих пенсионеров? Вопрос остается открытым.

В новых условиях белорусские граждане могут получить право обращаться к уполномоченному по правам человека, если их права будут нарушены государственными органами, должностными лицами (ст. 59-1), право обжаловать в суд решения и действия (бездействие) госорганов и должностных лиц (ст. 60). Более того, они могут обращаться в Конституционный суд с жалобой по вопросу о проверке конституционности закона, примененного в конкретном случае судами (ст. 61).

Тем не менее, разработчики не решились внести поправку об отмене смертной казни или хотя бы о введении моратория на ее применение.

Как будем избирать?

Разработчики обещают сделать Центральную избирательную комиссию (прежний Центризбирком) независимым органом (ст. 71-1). По их мнению, для этого достаточно назначить 6 членов ЦИК президентом, еще 6 членов Советом Республики и назначить председателя ЦИК с согласия Совета Республики.

Что касается других избирательных комиссий, то их система и гарантии независимости должны определяться специальным законом (скорее всего, новой редакцией Избирательного кодекса. – Авт.).

Новые выборы предлагается проводить не только за счет государства, но и за счет политических партий, организаций, граждан. При этом запрещается финансирование расходов на подготовку и проведение выборов со стороны иностранных государств и организаций (ст. 70).

Некоторые уточнения внесены в порядок проведения референдумов (глава 2). Так, республиканские референдумы могут назначаться не только президентом, но и Национальным собранием. Причем, как по собственной инициативе, так и по предложению не менее 450 тысяч граждан. Вопросы, выносимые на референдум, должны подлежать проверке на соответствие Конституции.

Президент — снова главный

Статус президента претерпит небольшие изменения. В новых условиях в дополнение ко всему он должен «…обеспечивать единство и консолидацию белорусского народа» (ст. 79). Возрастут требования к кандидату на эту должность. Он должен быть не моложе 40 лет, из них не менее 20 лет проживать в Беларуси, не иметь гражданства иностранного государства (ст. 80). При этом кандидату необязательно знать белорусский язык.

Ряд полномочий президента закрепляется с дополнением слов «… с предварительного согласия». На практике это могут быть пустые формальности.

Значимой потерей в полномочиях президента станет лишение права издавать декреты как акты чрезвычайного характера. В связи с созданием Всебелорусского народного собрания появится дополнительная возможность смещения президента с должности по обвинению в совершении госизмены или иного тяжкого преступления (ст. 88).

Особый статус президента венчает новая статья 89-1. Согласно ей, президент обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом. Обеспечение, обслуживание и охрана президента и его семьи — за счет государства. Эти гарантии предлагается распространить и на президента, прекратившего исполнение полномочий.

Понятное дело, что речь идет о первом президенте Беларуси, срок полномочий которого затянулся. Он по-прежнему будет царствовать и оказывать влияние на ход политических событий, несмотря на трансформацию системы власти.

Остальные органы власти

В качестве парламента остается Национальное собрание, состоящее из тех же палат: Палаты представителей (110 депутатов) и Совета Республики (64 члена). Срок их полномочий увеличится до пяти лет. При вступлении в должность депутаты (члены) парламента будут приносить присягу (ст. 93).

Полномочия палат парламента, как и прежде, могут быть досрочно прекращены, но уже при трехкратном отказе в даче согласия на назначение премьер-министра (такая у нас демократия: было — двукратном, станет — трехкратном. — Авт.). При этом полномочия палат парламента подверглись незначительной корректировке (ст. 97—98).

Правительство — Совет министров Республики Беларусь — будет подотчетно президенту и слагать перед ним свои полномочия (ст. 106). Правда, для назначения премьер-министра президент должен получить предварительное согласие у обеих палат парламента.

В новых условиях состав правительства будет формироваться президентом с учетом предложений премьер-министра (ст. 106).

Полномочия правительства в своей основе остаются прежними (ст. 107).

Что касается системы судов, то имеются поправки. В частности, предлагается расширить полномочия Конституционного суда. Для этого включается дополнительная статья 116-1. Конституционный суд получит право толковать Конституцию, проверять на предмет соответствия Конституции законы, указы президента, постановления правительства, международные договоры, не вступившие в силу. Граждане, наконец-то, получат право обращаться в Конституционный суд с жалобами на нарушение их конституционных прав и свобод, если они допускаются в законах, «…примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие средства судебной защиты».

Получается, что указы президента, как и постановления правительства, останутся опять вне критики граждан.

Новый орган власти — ВНС

В проекте новой редакции Конституции предлагается новый раздел «Всебелорусское народное собрание». Согласно статье 116-2, Всебелорусское народное собрание (ВНС) — «…высший представительный орган народовластия Республики Беларусь». ВНС будет состоять из всех депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, представителей местных органов самоуправления из всех регионов страны. Постоянно действующим органом ВНС станет президиум (ст. 116-3).

Получается, что ВНС будет выступать в роли гибридного парламента, который предназначен для решения ряда наиболее важных вопросов. Такие полномочия перечисляются в статье 116-4. В частности, ВНС будет определять стратегию развития общества и государства (то есть, основные направления внутренней и внешней политики), утверждать программы социально-экономического развития, при необходимости заслушивать президента, премьер-министра, иных руководителей органов власти.

В отдельных статьях прописывается, что ВНС «…в случае необходимости решает вопрос о легитимности выборов президента» (ст. 116-5), а также может сместить с должности президента «…в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления» (ст. 116-6).

В этих нормах усматривается стремление поставить ВНС выше президента и контролировать его деятельность. Можно предположить, что нынешний глава государства в случае избрания нового президента будет не просто «почивать на лаврах», но и краем глаза наблюдать за процессом управления страной. При необходимости он может возмутиться и потребовать созвать ВНС, где он будет главным. Возможны «разборки» с президентом и постановка вопроса о его неполном соответствии должности.

Уполномоченный при президенте

В проекте предлагается учредить должность уполномоченного по правам человека (глава 7-1). Он должен содействовать защите прав и свобод граждан, восстановлению нарушенных прав и свобод, совершенствованию правовых актов, касающихся прав и свобод граждан (ст. 128-1).

Уполномоченного будет назначать президент «…с предварительного согласия Совета Республики сроком на пять лет» (ст. 128-2). О статусе уполномоченного будет принят соответствующий закон. Однако уже сейчас понятно, что это будет мифический уполномоченный, который погрязнет в бумажной работе и не сможет реально повлиять на улучшение ситуации с правами человека.

Чего ожидать от принятия поправок?

Можно предположить, что после тотальных зачисток в сфере СМИ и НГО референдум по принятию поправок в Конституцию пройдет на «высоком уровне». По логике, этому ничто не должно помешать, в том числе проект «народной Конституции», подготовленный группой Анатолия Лебедько.

В результате Беларусь получит четырежды модернизированную Конституцию 1994 года. Первые три варианта принимались через референдумы 1995, 1996 и 2004 гг.

Какие последствия могут наступить после введения в действие новых поправок в Конституцию?

Во-первых, в большей степени станет очевиден нелегитимный характер новой редакции Конституции. Это наглядно проявится в ходе обсуждения этих поправок, а также в процессе проведения референдума.

Во-вторых, президентская власть получит дальнейшие гарантии существования при некоторых ограничениях ее полномочий.

В-третьих, новый орган власти — ВНС — станет квази-парламентом и средством контроля над президентом со стороны предыдущего главы государства.

В-четвертых, правительство по-прежнему будет объектом критики со стороны как президента, так и ВНС.

В-пятых, суды не обретут необходимой для их деятельности независимости. Положение дел не изменит право граждан обращаться в Конституционный суд, поскольку оно является весьма узким по своему содержанию и формальным по сути.

В-шестых, путем поправок некоторые права граждан могут трансформироваться в обязанности (например, вносить посильный вклад в осуществление задач государства; готовить детей к общеполезному труду; проявлять патриотизм). Смертная казнь остается. Уполномоченный по правам человека создается как декоративный орган при президенте.

В-седьмых, структура гражданского общества не получит развития. Гражданам предоставляется право создавать политические партии и иные общественные объединения, но власти могут их ликвидировать, а членов — арестовать как экстремистов.

В-восьмых, избирательная система как основа выражения политической активности граждан останется, по сути, без изменений. Это означает, что органы власти будут по-прежнему сами определять итоги выборов.

В-девятых, референдум останется в руках власти как уникальное средство решения своих политических задач. Народ по-прежнему будет лишен возможности выражать свою политическую волю.

В-десятых, система местного управления и самоуправление не претерпит изменений. Его основой остается исполнительная (президентская) вертикаль, а местные представительные органы будут всего лишь декорацией.

Таким образом, путем внесения поправок в Конституцию действующая группа власти может упрочить свои позиции на долгую перспективу. В новой системе власти найдется место и для главы государства, прекратившего свои полномочия. Все останутся довольны, кроме народа, который устал ждать лучшей жизни.

На мой взгляд, правильным путем конституционного развития страны было и остается восстановление действия Конституции 1994 г. как единственной законной Конституции.

После признания Конституции 1994 г. должны быть проведены выборы в легитимный парламент — Верховный Совет Республики Беларусь.

Избрание Верховного Совета Республики Беларусь откроет новый этап в развитии страны на основе конституционных ценностей, демократии и справедливости.

При необходимости могут быть внесены поправки в Конституцию. При этом можно обойтись без референдума, поскольку все вопросы находятся в компетенции парламента.

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