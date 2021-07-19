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Алексей Голиков: «Возможно, у кого-то ещё осталась мысль о том, что государство должно цацкаться с радикалами»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Блогер Алексей Голиков напоминает, что государство предупреждает еще раз – поблажек для радикалов, террористов и преступников не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Голиков, блогер:
Алексей Голиков:
К сожалению, будем делать то, чего делать не хотелось – бить по белорусской экономике, добивать ее, к сожалению. Мы все равно тонем, этот корабль тонет. Лучше так. Не хотелось мне этого никогда, но лучше уже помочь ему подтонуть.
[...]
Если мы говорим про то, что безопасно можно сделать революцию и свергнуть такого диктатора, как Лукашенко, друзья, безопасно на 100 % быть не может, особенно на площади. И когда я слышу от представителей каких-то структур, организаций оппозиционных о том, что у нас есть план, он на 100 % безопасен, друзья, если он на 100 % безопасен, значит он неэффективный, я вам сразу скажу.
Площадь – конечная цель – это всегда риск. Это не обязательно граната из руки дебила. Твой коллега рядом стоящий может занервничать, ручка задрожит, уронит коктейль Молотова – пожалуйста, ожоги, пересадка кожи, и до конца жизни будешь ягодицами улыбаться. И тут как бы никто и не виноват, так получилось.
Алексей Голиков:
Алексей Голиков:
Черноокий Дмитрий Владимирович, работник «Белтелекома», состою в деструктивных чатах, сливал данные государственных служащих. Вину признаю и раскаиваюсь.
Алексей Голиков:
По предложению инициативы BYPOL зарегистрировался в чат-боте «Перамога». После этого, через три дня, меня задержали сотрудники милиции.
Алексей Голиков:
Был задержан сотрудниками милиции за то, что участвовал 10.08.2020 в несанкционированных мероприятиях на станции метро «Немига». Я участвовал в блокировке дорог, сцепке, сопротивлении милиции. Кричал лозунг «Жыве Беларусь» и так далее. Вышел с целью получения адреналина и хайпа. В содеянном раскаиваюсь и приношу свои извинения.
Алексей Голиков:
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Алексей Голиков: «Возможно, у кого-то ещё осталась мысль о том, что государство должно цацкаться с радикалами»
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Блогер Алексей Голиков напоминает, что государство предупреждает еще раз – поблажек для радикалов,...
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