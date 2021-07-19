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В Беларуси задержали офицеров, призвавших коллег выступить против насилия

19.07.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси задержали офицеров, которые в 2020-м призвали коллег выступить против насилия силовиков. В СИЗО КГБ оказались подполковник запаса Сергей Шпак и майор запаса Андрей Дичко (или Дечка).

В Беларуси задержали офицеров, призвавших коллег выступить против насилия
Андрей Дичко / Скриншот с видео

В Беларуси задержали офицеров, которые в 2020-м призвали коллег выступить против насилия силовиков. В СИЗО КГБ оказались подполковник запаса Сергей Шпак и майор запаса Андрей Дичко (или Дечка). Но задержанных может быть больше, сообщает Радио Свобода.

О задержании Шпака написала его родственница, ученый Татьяна Водолажская. Позже стало известно о задержании Дичко, также от родственников. По сведениям правозащитников, его освободили 17 июля после 10 дней за решеткой. Он в статусе подозреваемого, но неизвестно по какой статье. 

перевод Еврорадио
 
 
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В Беларуси задержали офицеров, которые в 2020-м призвали коллег выступить против насилия силовиков. В СИЗО КГБ оказались подполковник запаса Сергей Шпак и майор...
 
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