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В Беларуси задержали офицеров, призвавших коллег выступить против насилия
Источник материала: Партизан
В Беларуси задержали офицеров, которые в 2020-м призвали коллег выступить против насилия силовиков. В СИЗО КГБ оказались подполковник запаса Сергей Шпак и майор запаса Андрей Дичко (или Дечка).
Андрей Дичко / Скриншот с видео
В Беларуси задержали офицеров, которые в 2020-м призвали коллег выступить против насилия силовиков. В СИЗО КГБ оказались подполковник запаса Сергей Шпак и майор запаса Андрей Дичко (или Дечка). Но задержанных может быть больше,
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В Беларуси задержали офицеров, которые в 2020-м призвали коллег выступить против насилия силовиков. В СИЗО КГБ оказались подполковник запаса Сергей Шпак и майор...
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