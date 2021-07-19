В Беларуси задержали офицеров, призвавших коллег выступить против насилия

Андрей Дичко / Скриншот с видео

В Беларуси задержали офицеров, которые в 2020-м призвали коллег выступить против насилия силовиков. В СИЗО КГБ оказались подполковник запаса Сергей Шпак и майор запаса Андрей Дичко (или Дечка). Но задержанных может быть больше,Радио Свобода.

Позже стало известно о задержании Дичко, также от родственников. По сведениям правозащитников, его освободили 17 июля после 10 дней за решеткой. Он в статусе подозреваемого, но неизвестно по какой статье.