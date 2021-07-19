Вячеслав Колосков: я за пиво и водку на стадионах!

"Я за пиво и водку на стадионах! Уровень культуры людей растет. Мы все понимаем, что напиться можно и до футбола. А если прийти заранее, то люди будут обсуждать футбольные проблемы. Выпьют болельщики 50 грамм и пойдут смотреть футбол! Ничего плохого в этом не вижу", — сказал Колосков