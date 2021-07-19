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Вячеслав Колосков: я за пиво и водку на стадионах!

19.07.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о запрете продажи пива на стадионах в России.

"Я за пиво и водку на стадионах! Уровень культуры людей растет. Мы все понимаем, что напиться можно и до футбола. А если прийти заранее, то люди будут обсуждать футбольные проблемы. Выпьют болельщики 50 грамм и пойдут смотреть футбол! Ничего плохого в этом не вижу", — сказал Колосков sport-express.ru.

С 2005 года на стадионах в России был введен запрет на продажу, рекламу и употребление пива. При этом действие закона не распространялось на матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, пишет pressball.by
 
 
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о запрете продажи пива на стадионах в России.
 
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