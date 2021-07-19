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Обратный отсчет: на границе задержали мигрантов теперь уже из Литвы в Беларусь

19.07.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 18 июля военнослужащие заставы "Геранены" Лидского погранотряда обнаружили признаки незаконного пересечения государственной границы из Литвы в Беларусь, говорится в сообщении на сайте Госпогранкомитета в понедельник.


Граница с Литвой. Фото: grodnonews.by


"В результате поисковых мероприятий белорусские пограничники задержали 14 граждан Ирака, с документами, подтверждающими личность. На следующий день на этом же участке выявлено еще 7 неизвестных, которые представились гражданами Ирака, а в н.п. Клевица еще 5 человек – беременная женщина в шоковом состоянии, для которой немедленно была вызвана скорая помощь, два ребенка и двое мужчин", - уточнили в ведомстве. 

Нарушители из второй группы мигрантов рассказали, что в Литве находились в лагере для беженцев. 

"По словам граждан Ирака, сотрудники Службы охраны государственной границы при МВД Литвы вызывали их на допрос и принуждали давать показания о подкупе белорусских пограничников за помощь в нарушении границы. При этом, задержанных не кормили, не давали пить, а "беседа" сопровождалась ударами телескопической дубинкой, о чем свидетельствуют ссадины и кровоподтёки на различных частях тела иностранцев. Сразу после допроса, как пояснили иракцы, правоохранители привезли их к государственной границе и под угрозой применения оружия заставили уйти на территорию Беларуси", - отметили в Госпогранкомитете. 
 
Там пояснили, что один из задержанных третьей группы также заявил, что все пятеро являются гражданами Ирака. 

"Находясь на территории Литвы они были остановлены вооруженными людьми в камуфлированной форме. Нарушители отдали им свои паспорта людям, но те не стали проверять документы, а порвали и выбросили их. Затем граждан Ирака с применением физического насилия выдворили с территории Литовской Республики в Республику Беларусь", - рассказали в ведомстве. 

В настоящий момент здоровью беременной женщины ничего не угрожает.

 
 
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Утром 18 июля военнослужащие заставы "Геранены" Лидского погранотряда обнаружили признаки незаконного пересечения государственной границы из Литвы в Беларусь,...
 
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