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Контент еще десяти Telegram-чатов и каналов признан экстремистским

19.07.2021 18:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Контент еще десяти Telegram-чатов и каналов признан экстремистским, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры.

Органы прокуратуры проанализировали информационные сообщения, размещенные в чатах и каналах мессенджера Telegram, а также одном из YouTube-каналов. Они касались жизни в районных и областных центрах, а также в столице. "Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам и хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, повреждению и уничтожению их имущества, а также размещалась информация (комментарии, сообщения) оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь", - отметили в ведомстве.

На основании закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму" прокуратура подготовила и направила в суды заявления о признании информационной продукции изученных ресурсов экстремистскими материалами.

Суды удовлетворили заявления прокуроров в полном объеме. Копии решений направлены в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На основании закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму" прокуратура подготовила и направила в суды заявления о признании информационной...
 
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