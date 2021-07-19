Певица из Казахстана Рухия Байдукенова завоевала гран-при «Славянского базара»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Яркий и неповторимый вокал. 22-летняя Рухия Байдукенова из Казахстана завоевала гран-при международного конкурса песни на «Славянском базаре» в Витебске. Девушка обладает невероятным голосом в пять октав. Дома в Талдыкоргане за нее болели родственники. А в Нур-Султане – педагог по вокалу. Корреспондент «МИР 24» Алена Грачева рассказала обо всем подробнее.

Готовиться к «Славянскому базару» Рухия начала с 15 лет, когда поступила в колледж при Казахском национальном университете искусств. Педагог по вокалу Ирина Воловикова заметила в девушке талант. Помогла найти свою изюминку. Предложила спеть песню «Кукушка» на украинском языке.

«Она очень выигрышная, фактурная. Рухия ее исполнила по-своему. Она добавила новых красок туда, свистковый режим, предыхательную атаку. Она добавила такие элементы со своей силой голоса. Эта песня приобрела абсолютно другой формат. Песне Emotion Мэрайи Кэри мы тоже сделали другую аранжировку», – отметила старший преподаватель кафедры искусства эстрады Казахского национального университета искусств Ирина Воловикова.

Это не первая победа Рухии. Она призер республиканских и международных конкурсов. На «Славянский базар» девушка попала с третьего раза. Раньше не проходила отборочные. На этот раз певице помог справиться с волнением один из победителей прошлых лет – Димаш Кудайберген.

«Он шефствует над младшими нашими студентами, магистрантами, бакалавриатами. И когда он узнал, что Ирина Николаевна готовит Рухию к «Славянскому базару», то, как участник и сопереживатель тех моментов, с которыми ему довелось столкнуться на этом конкурсе, захотел, чтобы мы сообща подготовили ее и добились победы», – объяснила ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаева.

Впереди у Рухии экзамены в университете и подготовка к новым музыкальным конкурсам.