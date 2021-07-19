|
Певица из Казахстана Рухия Байдукенова завоевала гран-при «Славянского базара»
19.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Яркий и неповторимый вокал. 22-летняя Рухия Байдукенова из Казахстана завоевала гран-при международного конкурса песни на «Славянском базаре» в Витебске. Девушка обладает невероятным голосом в пять октав. Дома в Талдыкоргане за нее болели родственники. А в Нур-Султане – педагог по вокалу. Корреспондент «МИР 24» Алена Грачева рассказала обо всем подробнее.
Готовиться к «Славянскому базару» Рухия начала с 15 лет, когда поступила в колледж при Казахском национальном университете искусств. Педагог по вокалу Ирина Воловикова заметила в девушке талант. Помогла найти свою изюминку. Предложила спеть песню «Кукушка» на украинском языке.
Это не первая победа Рухии. Она призер республиканских и международных конкурсов. На «Славянский базар» девушка попала с третьего раза. Раньше не проходила отборочные. На этот раз певице помог справиться с волнением один из победителей прошлых лет – Димаш Кудайберген.
«Он шефствует над младшими нашими студентами, магистрантами, бакалавриатами. И когда он узнал, что Ирина Николаевна готовит Рухию к «Славянскому базару», то, как участник и сопереживатель тех моментов, с которыми ему довелось столкнуться на этом конкурсе, захотел, чтобы мы сообща подготовили ее и добились победы», – объяснила ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаева.
Впереди у Рухии экзамены в университете и подготовка к новым музыкальным конкурсам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На «Славянский базар» девушка попала с третьего раза. Раньше не проходила отборочные. На этот раз певице помог справиться с волнением один из победителей прошлых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)