ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евгений Пустовой: «У цветных революций, как бы они ни назывались – сиреневая, революция роз или тюльпанов – запах смерти»

19.07.2021 19:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.

Евгений Пустовой: «У цветных революций, как бы они ни назывались – сиреневая, революция роз или тюльпанов – запах смерти»

Евгений Пустовой, СТВ:
У демократии много дефиниций. И у современной демократии, той, которую навязывает коллективный Запад, один след – кровавый. На какой бы невероятно демократической волне не происходила бы смена власти, последствия одни и те же – преследование и уничтожение инакомыслящих. Все начиналось с Югославии. Афганистан, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Кыргызстан, Грузия. У цветных революций, как бы они ни назывались – сиреневая, революция роз или тюльпанов – запах смерти. Украина. Террор начинается с фотографий. Убивали москалей до того, когда это стало мейнстримом. Такая вот подпись. Убивать по национальному признаку в Украине стали после госпереворота. Адептов нацистских идей воспитали давно. Но вот руки герои Майдана … могли распускать уже в новой Украине.

Евгений Пустовой: «У цветных революций, как бы они ни назывались – сиреневая, революция роз или тюльпанов – запах смерти»

Такая демократия позволяла бойцам националистических подразделений избивать тех, кто даже на лавочках сочувствовал жителям Донбасса или критиковал националистическую хунту. С молчаливого согласия новых властей карательные операции проходили от Одессы до Киева. Всех несогласных вносили в специальную базу. Не напоминает ли это [экстремистский Telegram-канал]? В эту базу попал и наш коллега – Алесь Бузина. Через несколько дней талантливого украинского писателя убили. Герои Майдана. Не стоит говорить, что в Беларуси другое – попытки убийств, поджогов и диверсий подтверждают: было бы то же. Только убитых значительно больше. Ведь надо было бы заткнуть подавляющее большинство белорусов-ябатек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Худшая неделя для Bitcoin за почти два месяца. В чем причина падения стоимости криптовалюты?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by