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Евгений Пустовой: «У цветных революций, как бы они ни назывались – сиреневая, революция роз или тюльпанов – запах смерти»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «
Евгений Пустовой, СТВ:
Такая демократия позволяла бойцам националистических подразделений избивать тех, кто даже на лавочках сочувствовал жителям Донбасса или критиковал националистическую хунту. С молчаливого согласия новых властей карательные операции проходили от Одессы до Киева. Всех несогласных вносили в специальную базу. Не напоминает ли это [экстремистский Telegram-канал]? В эту базу попал и наш коллега – Алесь Бузина. Через несколько дней талантливого украинского писателя убили. Герои Майдана. Не стоит говорить, что в Беларуси другое – попытки убийств, поджогов и диверсий подтверждают: было бы то же. Только убитых значительно больше. Ведь надо было бы заткнуть подавляющее большинство белорусов-ябатек.
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Евгений Пустовой: «У цветных революций, как бы они ни назывались – сиреневая, революция роз или тюльпанов – запах смерти»
Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о...
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