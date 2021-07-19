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Ольга Чемоданова: «Как выявляли, так и продолжаем выявлять лиц, которые ранее участвовали в протестах»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «
Алена Сырова, СТВ:
Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
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Ольга Чемоданова: «Как выявляли, так и продолжаем выявлять лиц, которые ранее участвовали в протестах»
Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о...
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