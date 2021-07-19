ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сайт онлайн-гипермаркета 21vek.by открывается с перебоями. Что говорят в компании

19.07.2021 19:17 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Сайт онлайн-гипермаркета 21vek.by открывается с перебоями. Что говорят в компании
Иллюстративное фото
Читатели сообщают, что у них не открывается сайт онлайн-гипермаркета 21vek.by. Проблемы с доступом возникают сегодня в течение дня как с территории Беларуси, так и за границей.

В компании подтвердили, что у некоторых клиентов возникли проблемы с доступом к сайту.

«Наша техническая команда работает над устранением неполадок», — отметили в компании и уточнили, что произошла DDoS-атака.


О проблемах с доступом к сайту 21vek.by читатели начали сообщать сегодня около 10.00, однако через некоторое время проблему решили. Около 17.30 пользователи снова начали испытывать проблемы с доступом на сайт.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О проблемах с доступом к сайту 21vek.by читатели начали сообщать сегодня около 10.00.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Галівудская гісторыя кахання». Хто такія Уладзь і Ніна Лабковічы, якіх трымаюць у СІЗА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by