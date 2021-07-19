Сайт онлайн-гипермаркета 21vek.by открывается с перебоями. Что говорят в компании

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«Наша техническая команда работает над устранением неполадок», — отметили в компании и уточнили, что произошла DDoS-атака.

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