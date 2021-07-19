|
«Ниссан» сбил 43-летнего велосипедиста в Гродно
Источник материала: Навiны
В Гродно легковушка сбила не спешившегося перед пересечением дороги велосипедиста, сообщили в областной ГАИ.
Днем 19 июля велосипедист двигался по тротуару на проспекте Лебедева и пересекал выезд от строительного магазина, по которому в это же время ехал «Ниссан».
Велосипедист ударился в переднее правое крыло автомобиля, в результате чего практически сделал сальто через капот. Пострадавшему оказывали медицинскую помощь.
Устанавливается степень вины каждого из участников ДТП.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно легковушка сбила не спешившегося перед пересечением дороги велосипедиста, сообщили в областной ГАИ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)