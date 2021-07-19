В Беларуси признаны экстремистскими ещё 10 телеграм-каналов и один канал в YouTube

"Органами прокуратуры проанализированы размещенные в чатах и каналах мессенджера Telegram "97% Серебрянка", "Серебрянка Партизанская", "Московский 97%", "Реальная Беларусь", "Мосты для жизни чат", "Щучинские новости", "Солидарность Ивацевичи", "Обсуждаем Опасный Брест", "ЛЕПЕЛЬ-Телеграмм", "Чечерск для жизни", а также YouTube-канале "Реальная Беларусь" информационные сообщения", - уточнили в ведомстве.





пишет Интерфакс-Запад. Там сообщили, что установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам и хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, повреждению и уничтожению их имущества, а также размещалась информация (комментарии, сообщения) оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь,Интерфакс-Запад.





В связи с этим на основании закона "О противодействии экстремизму" органы прокуратуры подготовили и направили в суды заявления о признании информационной продукции названных ресурсов экстремистскими материалами.





"Судами удовлетворены заявления прокуроров в полном объеме и допущены немедленные исполнения решений, копии которых направлены в министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Республики Беларусь", - резюмировали в Генпрокуратуре.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.



