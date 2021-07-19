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Нашествие устриц поставило под угрозу соревнование по гребле на Олимпийских играх в Токио

19.07.2021 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Токийском заливе, где должны пройти олимпийские соревнования по гребле, к буям, расположенным вдоль водной трассы, стали массово прикрепляться устрицы, это поставило под угрозу спортивное состязание, сообщает BBC News.

Отмечается, что поплавки были установлены для того, чтобы предотвратить возникновение волн на поверхности, однако под тяжестью прикрепившихся к ним устриц, они начали тонуть. 
Буи, развернутые на водной трассе на протяжении 5,6 км, пришлось либо вытаскивать на берег и очищать там, либо делать это в воде с помощь дайверов. По данным ВВС, стоимость такого обслуживания составила $1,28 млн, в общей сложности было извлечено 14 тонн устриц.


The Sea Forest Waterway has a weighty and expensive problem


Моллюски оказались устрицами магаки, которые очень популярны в Японии зимой. Однако, как заявил представитель команды, работавшей над устранением проблем, в пищу выловленных устриц употреблять не будут, так как это может повлечь за собой проверки со стороны контролирующих органов.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
 
 
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В Токийском заливе, где должны пройти олимпийские соревнования по гребле, к буям, расположенным вдоль водной трассы, стали массово прикрепляться устрицы, это...
 
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