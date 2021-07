Нашествие устриц поставило под угрозу соревнование по гребле на Олимпийских играх в Токио

Отмечается, что поплавки были установлены для того, чтобы предотвратить возникновение волн на поверхности, однако под тяжестью прикрепившихся к ним устриц, они начали тонуть.

Буи, развернутые на водной трассе на протяжении 5,6 км, пришлось либо вытаскивать на берег и очищать там, либо делать это в воде с помощь дайверов. По данным ВВС, стоимость такого обслуживания составила $1,28 млн, в общей сложности было извлечено 14 тонн устриц.

The Sea Forest Waterway has a weighty and expensive problem