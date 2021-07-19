ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Худшая неделя для Bitcoin за почти два месяца. В чем причина падения стоимости криптовалюты?

19.07.2021 19:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За семидневный период стоимость Bitcoin снизилась на 8,61% - криптовалюте грозит худшее закрытие недельных торгов за почти два месяца, сообщает ixbt.com.

Снижение на 28 неделе этого года практически повторило снижение стоимости Bitcoin на 24 неделе: около месяца тому назад стоимость криптовалюты за неделю упала на практически на ту же величину - на 8,64%. Впрочем, майский рекорд (минус 25,42% за неделю) точно устоит. На данный момент преобладают низкие объемы торгов, это указывает, что в краткосрочной перспективе стоимость Bitcoin вряд ли начнет повышаться.

Но в чем причина нынешнего падения?


Дело снова в Китае. Государственная электросетевая корпорация Китая направила уведомление во все части страны с требованием прекратить майнинг криптовалют. Оно касается всех провинций, в том числе Хэнань и Аньхой. По сути, Аньхой стала последней китайской провинцией, в которой введен полный запрет на добычу криптовалюты. На данный момент почти 90% мощностей, использовавшихся для майнинга в Китае, остановлено. Крупные компании перебрасывают оборудование в другие страны, в числе которых Россия, Казахстан, Канада и США, а индивидуальные криптодобытчики распродают оборудование, использовавшееся для добычи Ethereum. На новости о прекращении майнинга в Аньхой стоимость Bitcoin опустилась до примерно 31 500 долларов и на этом уровне пока остановилась, пишет ru.oxu.az
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За семидневный период стоимость Bitcoin снизилась на 8,61% - криптовалюте грозит худшее закрытие недельных торгов за почти два месяца, сообщает ixbt.com.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Беларусі яшчэ дзесяць тэлеграм-каналаў прызналі экстрэмісцкімі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by