Худшая неделя для Bitcoin за почти два месяца. В чем причина падения стоимости криптовалюты?

Дело снова в Китае. Государственная электросетевая корпорация Китая направила уведомление во все части страны с требованием прекратить майнинг криптовалют. Оно касается всех провинций, в том числе Хэнань и Аньхой. По сути, Аньхой стала последней китайской провинцией, в которой введен полный запрет на добычу криптовалюты. На данный момент почти 90% мощностей, использовавшихся для майнинга в Китае, остановлено. Крупные компании перебрасывают оборудование в другие страны, в числе которых Россия, Казахстан, Канада и США, а индивидуальные криптодобытчики распродают оборудование, использовавшееся для добычи Ethereum. На новости о прекращении майнинга в Аньхой стоимость Bitcoin опустилась до примерно 31 500 долларов и на этом уровне пока остановилась,ru.oxu.az