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Котенок затащил свою постель хозяину на стол. Посмотрите, и откуда у него столько сил? (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике котенок решил обустроить себе спальное место. Он взял мягкое покрывало и затащил его на стол хозяина. Теперь котенку точно будет комфортно лежать рядом с человеком, пока тот занимается делами.
Пользователям Сети понравился хозяйственный котик: «Самостоятельный какой! Сам себе обустроил уютный уголок», «Сам решил, где ему спать», «Вот теперь мне будет удобно, наконец-то», «Какой хозяйственный ребенок!», – писали комментаторы.
Фото:
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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике котенок решил обустроить себе спальное место. Он взял мягкое покрывало и затащил его на стол хозяина. Теперь котенку...
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