Котенок затащил свою постель хозяину на стол. Посмотрите, и откуда у него столько сил? (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике котенок решил обустроить себе спальное место. Он взял мягкое покрывало и затащил его на стол хозяина. Теперь котенку точно будет комфортно лежать рядом с человеком, пока тот занимается делами.





Пользователям Сети понравился хозяйственный котик: «Самостоятельный какой! Сам себе обустроил уютный уголок», «Сам решил, где ему спать», «Вот теперь мне будет удобно, наконец-то», «Какой хозяйственный ребенок!», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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