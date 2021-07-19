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Котенок затащил свою постель хозяину на стол. Посмотрите, и откуда у него столько сил? (ВИДЕО)

19.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Котенок затащил свою постель хозяину на стол. Посмотрите, и откуда у него столько сил? (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике котенок решил обустроить себе спальное место. Он взял мягкое покрывало и затащил его на стол хозяина. Теперь котенку точно будет комфортно лежать рядом с человеком, пока тот занимается делами.


Пользователям Сети понравился хозяйственный котик: «Самостоятельный какой! Сам себе обустроил уютный уголок», «Сам решил, где ему спать», «Вот теперь мне будет удобно, наконец-то», «Какой хозяйственный ребенок!», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике котенок решил обустроить себе спальное место. Он взял мягкое покрывало и затащил его на стол хозяина. Теперь котенку...
 
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