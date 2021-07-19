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ЦСКА объявил о назначении Алексея Березуцкого главным тренером
Источник материала: ОНТ
Футбольный клуб ЦСКА (Москва) объявил о назначении Алексея Березуцкого главным тренером.
39-летний специалист исполнял обязанности на этом посту с середины июня, когда команду покинул Ивица Олич. Хорватский тренер проработал в клубе менее трёх месяцев, сменив на этом посту белоруса Виктора Гончаренко. Под руководством Олича ЦСКА занял лишь шестое место в чемпионате и не вышел в еврокубки. Алексей Березуцкий будучи игроком провёл в московской команде 17 лет и завершил карьеру в 2018 году. С ЦСКА экс-защитник становился обладателем Кубка УЕФА, шесть раз выигрывал чемпионат России, неоднократно побеждал в кубковых турнирах.
ФОТО: ЦСКА
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Футбольный клуб ЦСКА (Москва) объявил о назначении Алексея Березуцкого главным тренером. 39-летний специалист исполнял обязанности на этом посту с середины июня,...
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